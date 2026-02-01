Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, mit Kevin Warsh einen ihm getreuen Finanzprofi als Chef der US-Zentralbank Fed zu nominieren, hat nervöse Märkte in Bewegung gebracht. Der Kryptosektor etwa erlebte einen weiteren starken Einbruch. Seit seinem Rekordhoch von 126.000 US-Dollar Anfang Oktober 2025 ist es für den Bitcoin stetig bergab gegangen. Beim jüngsten Einbruch Ende Januar 2026 sackte der Kurs der größten Kryptowährung jetzt deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
