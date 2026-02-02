EQS-News: Ningyuan Institute of Climate and Sustainable Development (Hainan) / Schlagwort(e): ESG

WHO vollzieht historischen Schwenk zu Governance auf Landkreisebene und validiert "Bottom-up"-Klimagesundheitsmodell im tropischen Südchina



Baoting richtet das weltweit erste "lebende Labor" auf Bezirksebene ein und entwickelt proaktive Gesundheitsstandards für 1,5°C BAOTING, China, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- In Abkehr von der jahrzehntelangen kapitalzentrierten globalen Gesundheitsdiplomatie hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Flaggschiff-Konferenz zum Thema Klima und Gesundheit zum ersten Mal auf Landkreisebene abgehalten und einen tropischen Landkreis im Süden Chinas ausgewählt, um skalierbare Lösungen für den globalen Süden zu testen. Die internationale Konferenz über Innovation und Zusammenarbeit im Bereich Klima und Gesundheit, die heute im autonomen Bezirk Baoting Li und Miao zu Ende ging, markiert einen entscheidenden Wechsel von der politischen Befürwortung zur Umsetzung. Die Konferenz wurde von der WHO organisiert und gemeinsam mit der Volksregierung des autonomen Bezirks Baoting Li und Miao, dem Institut für Globale Gesundheit der Universität Peking und dem Ningyuan-Institut für Klima und nachhaltige Entwicklung (Hainan) veranstaltet, mit wissenschaftlicher Unterstützung des Instituts für Umweltmedizin der Universität Peking. Mit der Ausrichtung der Tagung in einem klimatisch gefährdeten subtropischen Landstrich - einem Inselökosystem, das unter dem Druck der biologischen Vielfalt und den Zwängen einer aufstrebenden Wirtschaft steht - setzt die WHO ein deutliches Zeichen: Eine wirksame klimagerechte Gesundheitspolitik muss in "Mikrolabors" validiert werden, die sich in vergleichbaren Kontexten weltweit wiederholen lassen. Vom Konsens auf höchster Ebene zur Validierung vor Ort An der Konferenz nahmen internationale Partner von UN-Organisationen, Hochschulen und lokalen Regierungen aus 14 Ländern des asiatisch-pazifischen Raums, Afrikas, Europas und der Vereinigten Staaten teil, darunter Dr. Rüdiger Krech, amtierender Direktor der WHO-Abteilung für Umwelt, Klimawandel und Gesundheit, und Dr. Maria Neira, ehemalige Direktorin derselben Abteilung. Die zentrale Frage: Können die internationalen Akteure über schriftliche Verpflichtungen hinausgehen und gemeinsam standardisierte Instrumente auf lokaler Ebene entwickeln, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch finanziell tragfähig sind? Baoting, ein gebirgiger tropischer Landkreis im Zentrum der Insel Hainan, diente als Validierungsfall. Das Zusammentreffen von mariner Klimaanfälligkeit, reicher biologischer Vielfalt und aufstrebenden Wirtschaftszweigen bot ein realistisches Testfeld für die Validierung der "Best Buys" der WHO, eines Katalogs kostengünstiger Interventionen mit hohem gesundheitlichem Zusatznutzen. Lokale Verwaltungen positionieren den Landkreis als globalen Knotenpunkt In seiner Grundsatzrede rief Liu Pingzhi, Mitglied der Parteiführungsgruppe der Provinzregierung von Hainan und hauptamtlicher stellvertretender Direktor der Führungsgruppe für Großprojekte der Provinz, zu einer pragmatischen Zusammenarbeit auf, um die Konvergenz von kohlenstoffarmen Technologien, künstlicher Intelligenz und öffentlichen Gesundheitsdiensten in Baoting und ganz Hainan voranzutreiben und so nachahmungsfähige und skalierbare Erfahrungen zu schaffen. Zhu Jiang, Parteisekretär des Autonomen Bezirkskomitees der Li und Miao von Baoting, erläuterte die Entwicklung des Bezirks als internationale Kooperationszone und seine strategische Ausrichtung als Testgebiet für klimaresistente Gesundheitssysteme. Die Anwesenheit dieser hochrangigen lokalen Beamten unterstreicht eine bewusste institutionelle Entscheidung: Einbettung der globalen Gesundheitssteuerung in subnationale Verwaltungseinheiten, die die Auswirkungen des Klimawandels unmittelbar zu spüren bekommen. Dr. Krech rief zu einem verstärkten globalen Wissensaustausch und zur Mobilisierung von Ressourcen auf, um die vorrangigen Agenden der WHO umzusetzen, und bekräftigte, dass das Baoting-Pilotprojekt das innovative Potenzial von Einheiten auf Kreisebene in Entwicklungsländern im Rahmen der globalen Gesundheitssteuerung demonstriere. Dr. Neira bekräftigte diesen strategischen Schwenk, indem er den kritischen Weg von "Klimaverpflichtungen zu lokalem Handeln" hervorhob und die Erwartung äußerte, dass das Baoting-Projekt ein internationales Modell für sektorübergreifende Zusammenarbeit werden wird - ein Zeichen für die Initiative der WHO, den Schwerpunkt der Umsetzung von Klimagesundheit nach unten an die Basis der Verwaltungsstrukturen zu verlagern. Interdisziplinärer Durchbruch: Standardisierung lokaler Maßnahmen Auf der Konferenz wurden konkrete Rahmenvorgaben erarbeitet, die auf umsetzbare, übertragbare Ergebnisse abzielen: Modernisierung der traditionellen Medizin: Prof. Zhang Boli , Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen und Ehrenpräsident der Universität für Traditionelle Chinesische Medizin in Tianjin, schlug vor, dass die ganzheitliche Philosophie der "Korrespondenz zwischen Himmel und Mensch" in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) eine nachhaltige philosophische Grundlage für klimaresistente, gesunde Städte bietet. TCM-Ressourcen können in "proaktive Gesundheitsdienste" und -industrien umgewandelt werden, die präventive Weisheit umfassend in globale Wissenssysteme zur Klimaanpassung einbinden.

, Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen und Ehrenpräsident der Universität für Traditionelle Chinesische Medizin in Tianjin, schlug vor, dass die ganzheitliche Philosophie der "Korrespondenz zwischen Himmel und Mensch" in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) eine nachhaltige philosophische Grundlage für klimaresistente, gesunde Städte bietet. TCM-Ressourcen können in "proaktive Gesundheitsdienste" und -industrien umgewandelt werden, die präventive Weisheit umfassend in globale Wissenssysteme zur Klimaanpassung einbinden. 1,5°C Proaktives Gesundheitssystem: Prof. Ren Minghui von der Universität Peking schlug ein System vor, das auf "klimaresistente Städte" abzielt und vier Pfade umfasst: digitale Befähigung, integrierte Prävention-Behandlung-Genesung-Pflege, Synergien zwischen Ökologie und Gesundheit und Entwicklung der Gesundheitsbranche. Durch die Verknüpfung von Regierung, Unternehmen, Gemeinden und Einzelpersonen zu einem Ökosystem mit mehreren Interessengruppen soll das Baoting-Pilotprojekt in Hainan messbare, skalierbare Instrumente für proaktive, gesundheitsresistente Städte entwickeln.

von der Universität Peking schlug ein System vor, das auf "klimaresistente Städte" abzielt und vier Pfade umfasst: digitale Befähigung, integrierte Prävention-Behandlung-Genesung-Pflege, Synergien zwischen Ökologie und Gesundheit und Entwicklung der Gesundheitsbranche. Durch die Verknüpfung von Regierung, Unternehmen, Gemeinden und Einzelpersonen zu einem Ökosystem mit mehreren Interessengruppen soll das Baoting-Pilotprojekt in Hainan messbare, skalierbare Instrumente für proaktive, gesundheitsresistente Städte entwickeln. Benchmarks für Umwelt und Gesundheit: Prof. Francesco Forastiere von der Environmental Health Research Group am Imperial College London betonte, dass umweltbedingte Gesundheitsmaßnahmen einen effizienten Weg von den wissenschaftlichen Erkenntnissen bis hin zu den Auswirkungen auf die Politik schaffen sollten, um synergetische Verbesserungen des gesundheitlichen und sozialen Nutzens zu erzielen.

von der Environmental Health Research Group am Imperial College London betonte, dass umweltbedingte Gesundheitsmaßnahmen einen effizienten Weg von den wissenschaftlichen Erkenntnissen bis hin zu den Auswirkungen auf die Politik schaffen sollten, um synergetische Verbesserungen des gesundheitlichen und sozialen Nutzens zu erzielen. Luftqualität als Resilienz-Nexus: Prof. Lidia Morawska , Fellow der Australischen Akademie der Wissenschaften an der Queensland University of Technology, schlug vor, kostengünstige Sensoren und KI-Systeme zu nutzen, um eine synergetische Optimierung der Luftqualität in Innenräumen, des Energieverbrauchs und des Komforts in Gebäuden zu erreichen, und empfahl die Einrichtung von Demonstrationsprojekten in Baoting, um die globale Standardisierung voranzutreiben.

, Fellow der Australischen Akademie der Wissenschaften an der Queensland University of Technology, schlug vor, kostengünstige Sensoren und KI-Systeme zu nutzen, um eine synergetische Optimierung der Luftqualität in Innenräumen, des Energieverbrauchs und des Komforts in Gebäuden zu erreichen, und empfahl die Einrichtung von Demonstrationsprojekten in Baoting, um die globale Standardisierung voranzutreiben. KI-Befähigung: Prof. Fan Wenfei , ausländisches Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und leitender Wissenschaftler am Shenzhen Institute of Computing Sciences, demonstrierte umfassende KI-Anwendungen des "Diaoyucheng Data Analysis System" im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, wobei er feststellte, dass "die Anwendungseffektivität das einzige Kriterium für die Prüfung von KI-Wegen ist", und für eine Diversifizierung der Algorithmen plädierte, um eine übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Paradigmen zu vermeiden.

, ausländisches Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und leitender Wissenschaftler am Shenzhen Institute of Computing Sciences, demonstrierte umfassende KI-Anwendungen des "Diaoyucheng Data Analysis System" im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, wobei er feststellte, dass "die Anwendungseffektivität das einzige Kriterium für die Prüfung von KI-Wegen ist", und für eine Diversifizierung der Algorithmen plädierte, um eine übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Paradigmen zu vermeiden. 1,5°C Baunormen: Prof. Wang Qingqin , Chief Technical Officer der Chinese Society for Urban Studies, schlug vor, dass gesunde Gebäude die wichtigste Weiterentwicklung für die grüne Bauindustrie darstellen und dass die Praxis von Baoting dazu beitragen wird, 1,5°C-Standards zu schaffen, die an Meeres- und Inselregionen angepasst sind.

, Chief Technical Officer der Chinese Society for Urban Studies, schlug vor, dass gesunde Gebäude die wichtigste Weiterentwicklung für die grüne Bauindustrie darstellen und dass die Praxis von Baoting dazu beitragen wird, 1,5°C-Standards zu schaffen, die an Meeres- und Inselregionen angepasst sind. Integration von Gesundheitsindikatoren: Prof. Huang Wei, Direktor des Instituts für Umweltmedizin an der Universität Peking, beteiligte sich an der Formulierung des 1.5°C Proactive Health Indicator System, das einen epidemiologischen Rahmen für die Quantifizierung von Klima-Gesundheits-Zusatznutzen auf Landkreisebene bietet und wissenschaftliche Strenge bei Anfälligkeitsbewertungen für tropische Entwicklungsregionen gewährleistet. Baoting Action Matrix: Vom Konzept zur Institutionalisierung Die Veröffentlichung der Baoting Action Matrix (2026-2028) markiert den Übergang der globalen Klima-Gesundheits-Kooperation von der Advocacy-Phase zur institutionalisierten Umsetzung: Standardniveau: Erarbeitung des 1.5°C Proactive Health Indicator System , mit einem internationalen Lenkungsausschuss, der sich aus Experten aus mehreren Ländern zusammensetzt, und Förderung der Baoting-Praktiken als "Open-Source-Code", der von Städten im globalen Süden repliziert werden kann;

Erarbeitung des , mit einem internationalen Lenkungsausschuss, der sich aus Experten aus mehreren Ländern zusammensetzt, und Förderung der Baoting-Praktiken als "Open-Source-Code", der von Städten im globalen Süden repliziert werden kann; Forschungsebene: Initiierung eines Plans zur internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit, um ein Netzwerk zur Überwachung der Anfälligkeit für Klima und Gesundheit auf Landkreisebene einzurichten, das tropische und subtropische Regionen abdeckt, und Herausgabe des jährlichen Global County Climate Health Resilience Index ;

Initiierung eines Plans zur internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit, um ein Netzwerk zur Überwachung der Anfälligkeit für Klima und Gesundheit auf Landkreisebene einzurichten, das tropische und subtropische Regionen abdeckt, und Herausgabe des jährlichen ; Niveau der Praxis: Einsatz und Validierung der WHO-"Best Buys"-Interventionsprogramme in Baoting als realistisches Szenario. Überbrückung der Umsetzungslücke In Workshops unter Ausschluss der Öffentlichkeit entwickelten Experten spezifische Standardisierungswege weiter, darunter die Methodik für das WHO-Toolkit "Best Buys" und den Rahmen für das 1,5°C-Proactive Health Indicator System. Die Teilnehmer erzielten auch einen vorläufigen Konsens über Finanzierungsstandards für die Klimagesundheit auf Kreisebene, indem sie die Richtlinien des Freihandelshafens Hainan zur Erleichterung grenzüberschreitender Kapitalflüsse nutzten, um Vorlagen für Klimagesundheitsprojekte zu entwerfen, die von Investmentbanken gelesen werden können. Strategische Bedeutung Vor dem Hintergrund des Gegenwinds, dem der globale Multilateralismus ausgesetzt ist, präsentiert die Konferenz in Baoting eine Gegenerzählung: wirksame globale öffentliche Güter können durch Innovationen auf Landesebene entstehen. Durch die Validierung der klimagerechten Gesundheitsversorgung in einem gefährdeten Land des globalen Südens haben die WHO und ihre chinesischen Partner eine nachahmungsfähige Vorlage für die Agenda zur Klimaresilienz bei 1,5°C geschaffen. Der Konsens und der Aktionsplan, die auf der Konferenz in Baoting ausgearbeitet wurden, sollen innovative Kooperationsparadigmen für Städte im Globalen Süden liefern und den Übergang von der Vision zur Realität beim Aufbau einer globalen Gemeinschaft der Gesundheit für alle beschleunigen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874191/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874192/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874193/image_3.jpg

