Seine Exzellenz Marcelo Rebelo de Sousa, Präsident der Portugiesischen Republik, verlieh Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, den Großkreuzorden von Camões (Grande Colar da Ordem de Camões), den höchsten souveränen Kulturorden Portugals. Seine Hoheit ist die erste arabische Persönlichkeit, die den Orden von Camões erhält, und weltweit der sechste Empfänger dieser Auszeichnung.

Sharjah Ruler receives Portugal's Grand Collar of Order of Camões (Photo: AETOSWire)

Die Verleihung fand im Rahmen einer Zeremonie statt, die vom portugiesischen Präsidenten im Präsidentenpalast in Lissabon ausgerichtet wurde. An der Veranstaltung nahmen Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Vorsitzende der Sharjah Book Authority, sowie hochrangige Amtsträger teil. Die Zeremonie würdigte die herausragende globale Stellung Seiner Hoheit als führende Persönlichkeit in den Bereichen Kultur, intellektuelles Denken und interkultureller Dialog.

In seiner Eröffnungsrede erklärte der portugiesische Präsident, dass der Besuch des Herrschers von Sharjah die historischen Freundschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern widerspiegele. Er hob das mit Seiner Hoheit geteilte persönliche Engagement für die Förderung des kulturellen Dialogs und des Verständnisses zwischen den Kulturen hervor und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass künftige Generationen weiterhin von diesem intellektuellen Austausch als grundlegendem Antrieb für soziale Inklusion profitieren werden.

Präsident de Sousa wandte sich an Seine Hoheit mit folgenden Worten: "Da wir in diesem Jahr den 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Portugal feiern, gibt es meiner Meinung nach keinen besseren Weg, diesen Anlass zu würdigen, als Ihre aufgeklärte und offene Persönlichkeit zu ehren und Ihren wertvollen Beitrag zum Dialog zwischen den Kulturen anzuerkennen, der auf intellektuellem Engagement und gegenseitigem Einfühlungsvermögen beruht."

Der Präsident verwies auch auf die langjährigen Beziehungen zwischen Seiner Hoheit und den kulturellen und akademischen Einrichtungen Portugals, insbesondere der Universität Coimbra, wo der Herrscher von Sharjah 2018 in Anerkennung seiner wissenschaftlichen, literarischen, kulturellen und humanitären Verdienste sowie seiner Forschungen zur portugiesischen Präsenz in Asien und im Nahen Osten die Ehrendoktorwürde erhielt. Er fügte hinzu, dass diese Beziehung während des jüngsten Besuchs Seiner Hoheit, der die Einweihung des Zentrums für Arabistik und der Joanina Digital Library umfasste, weiter gestärkt wurde.

In seiner Ansprache brachte der Herrscher von Sharjah seine Freude über diese Ehre und ihre kulturelle Bedeutung zum Ausdruck und bezeichnete sie als bedeutende Anerkennung durch eine Nation, die sich durch ihr kulturelles Erbe auszeichnet. Er sagte: "Jedes Mal, wenn ich Portugal besuche, habe ich das Gefühl, in Gegenwart der Geschichte selbst zu sein, lebendig und präsent, der Geschichte der Beziehungen zwischen diesem Land und dem Arabischen Golf. Durch diesen herzlichen Empfang sehe ich, wie die Geschichte in eine neue Richtung der Zusammenarbeit und des konstruktiven Fortschritts gelenkt werden kann."

Seine Hoheit fügte hinzu, dass diese Auszeichnung den Stolz auf die arabische Kultur, die kulturelle Vision der VAE und Sharjahs feste Überzeugung widerspiegelt, dass Kultur eine Notwendigkeit für den menschlichen Fortschritt ist. Er dankte Portugal für seine Offenheit gegenüber den Kulturen der Welt und seinen Glauben an den Dialog zwischen den Zivilisationen und betonte, dass Kultur "eine Brücke ist, die wir zu Anderen bauen, und nicht nur ein Erbe, das wir bewahren".

Der Herrscher von Sharjah beendete seine Ansprache, indem er der Portugiesischen Republik sein Beileid nach dem jüngsten Sturm aussprach, der mehrere Menschenleben gefordert hatte.

Der Große Orden von Camões, der durch einen Erlass des portugiesischen Staatspräsidenten verliehen wird, trägt den Namen des Dichters Luís de Camões und ist in seiner höchsten Klasse einer begrenzten Anzahl von Persönlichkeiten vorbehalten, deren kultureller Einfluss über die Landesgrenzen hinausreicht.

Die Auszeichnung würdigt das kulturelle Projekt, das der Herrscher von Sharjah seit mehr als fünf Jahrzehnten leitet. Durch dieses Projekt sind Wissen, Sprache und Geschichte zu dauerhaften Brücken für das interkulturelle Verständnis geworden.

