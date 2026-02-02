Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 2, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|ABITIBI METALS CORP.
|February 13, 2026
|March 31, 2026
|A
|AMV II Capital Corporation
|February 17, 2026
|March 24, 2026
|AS
|Aegis Critical Energy Defence
|February 17, 2026
|April 7, 2026
|AS
|Akseera Biosciences Incorporation
|March 10, 2026
|April 14, 2026
|A
|American Pacific Mining Corp. *
|January 2, 2026
|February 25, 2026
|AGS
|BUFFALO POTASH CORPORATION
|February 18, 2026
|March 26, 2026
|AS
|Laurentian Bank of Canada
|February 17, 2026
|April 7, 2026
|AG
|Bitterroot Resources Ltd.
|February 20, 2026
|April 9, 2026
|AG
|Bright Minds Biosciences Inc.
|February 10, 2026
|March 31, 2026
|AG
|Brooksbab Enterprises Inc.
|March 10, 2026
|April 14, 2026
|A
|CIBC
|February 17, 2026
|April 16, 2026
|AS
|Caprock Mining Corp
|February 19, 2026
|March 26, 2026
|A
|Cassiar Gold Corp.
|February 9, 2026
|March 26, 2026
|A
|Ivz Euro Equity Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz EQV Int Eq Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz RAFI Cad Idx ETF Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Cad Div Idx ETF Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Int Growth Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Glob Sel Eq Clas
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Glob Div Clas
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Glob Bal Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Global Opp Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Mn St US Sm Cap Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Cad Plus Div Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Canadian Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz EQV Cad Prem Eq Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Cad Prem Eq Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Cad Prem Bal Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Amer Franchise Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Dev Markets Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Growth Port Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Bal Growth Port Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Max Growth Port Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Diversifd Inc Port Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Bal Inc Port Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Diversified Yld Class
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Corcel Exploration Inc.
|February 17, 2026
|March 26, 2026
|AS
|Credissential Inc.
|January 30, 2026
|March 9, 2026
|AS
|Cross River Ventures Corp
|February 17, 2026
|March 24, 2026
|A
|Discovery Harbour Resources Co
|February 20, 2026
|April 1, 2026
|AG
|Enerev5 Metals Inc.
|February 9, 2026
|March 23, 2026
|AGS
|Ivz RAFI US ETF Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Glob Div ESG ETF Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz NASDAQ 100 Idx ETF Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz S&P500 ESG Idx ETF Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz 1-5 Lad Cor Bnd Idx ETF Fd
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz RAFI Glob+ ETF Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Gl Bal ESG ETF Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz ESG Cad Cre Pl Bd ETF Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Global Select Eq Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz EQV Cad Prem Eq Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Canadian Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Managed Futures Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Select CAD Eq Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Euro Equity Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz EQV Int Eq Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Pure CAD Equity Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Cad Core Plus Bond Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Unconstrained Bd Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Income Growth Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Floating Rt Income Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Select Balanced Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Cad Prem Bal Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Amer Franchise Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|CAD Dollar Cash Mgt Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Global Real Est Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Internl Growth Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Canada Money Market Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Dev Markets Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Global Bal Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Global Bond Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Strat Yield Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Gl Eq Inc Advantage Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Glob Div Income Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Global Co Fund
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|GoGold Resources Inc.
|February 19, 2026
|March 26, 2026
|AG
|Gold Port Corporation
|February 17, 2026
|March 25, 2026
|A
|Kermode Resources Ltd.
|February 18, 2026
|March 25, 2026
|S
|Mary Agrotechnologies Inc.
|February 20, 2026
|March 27, 2026
|A
|Metals Creek Resources Corp.
|February 18, 2026
|March 25, 2026
|AGS
|Mobio Technologies Inc.
|February 18, 2026
|March 20, 2026
|AS
|Nuclear Vision Ltd
|February 17, 2026
|March 24, 2026
|AG
|OA CAPITAL CORP
|February 20, 2026
|March 27, 2026
|A
|Organigram Global Inc.
|February 23, 2026
|March 30, 2026
|AS
|Ivz Growth ETF Portfolio
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Balanced ETF Portfolio
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Cons ETF Portfolio
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Monthly Inc ETF Port
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Bal Growth Portfolio
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Max Growth Portfolio
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Growth Portfolio
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Bal Income Portfolio
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Ivz Div Income Portfolio
|February 12, 2026
|April 13, 2026
|S
|Premier Health Of America Inc.
|February 18, 2026
|March 26, 2026
|A
|Psyence Group Inc. %
|December 23, 2025
|February 20, 2026
|AS
|Rektron Group Inc. %
|December 23, 2025
|February 2, 2026
|AS
|Resouro Strategic Metals Inc.
|February 17, 2026
|March 26, 2026
|AGS
|Rockland Resources Ltd.
|February 19, 2026
|March 26, 2026
|A
|Rottenstone Gold Inc.
|January 28, 2026
|March 16, 2026
|S
|SILVER BULL RESOURCES INC
|February 19, 2026
|April 16, 2026
|A
|Scottie Resource Corp.
|February 18, 2026
|March 25, 2026
|AG
|Sernova Biotherapeutics Inc.
|February 17, 2026
|April 8, 2026
|AG
|Silver North Resources Ltd.
|February 19, 2026
|March 26, 2026
|A
|Solution Financial Inc.
|March 4, 2026
|April 10, 2026
|AG
|Syntheia Corp.
|February 9, 2026
|March 11, 2026
|AS
|Tartisan Nickel Corp.
|February 20, 2026
|April 7, 2026
|AS
|URZ3 Energy Corp.
|February 20, 2026
|April 9, 2026
|AGS
|Zenith Capital Corp.
|February 23, 2026
|April 9, 2026
|AGS
|Zonetail Inc.
|February 9, 2026
|March 18, 2026
|AS
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/282050
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
© 2026 Newsfile Corp.