DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 2. Februar

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,1 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025 saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 48,2 zuvor: 47,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 50,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 48,7 zuvor: 47,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 48,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 50,6 10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan *** 13:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 51,8 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 48,4 Punkte zuvor: 47,9 Punkte 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des Rotary Club of Atlanta 22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- * Für die zweite Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes erstellen Volkswirte

nur selten Prognosen

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.