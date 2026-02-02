Der Februar gilt an der Börse oft als Übergangsmonat. Doch für Kenner saisonaler Zyklen verbirgt sich hier echtes Rendite-Gold. Denn gerade jetzt kristallisieren sich häufig an den Märkten klare Trends heraus. Börsenexperte Timo Nützel hat die 5 heißesten Scheine für die nächsten 4 Wochen identifiziert. Final Call: Der Kauftag beim Turbo-Februar ist bereits heute.Wenn der Markt vom Januar in den Februar übergeht, verschiebt sich der Fokus vieler Investoren. Nach der Neujahrswelle wird Kapital gezielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär