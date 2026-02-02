Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstiges
DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN.
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, 2. Februar 2026
Highlight Event and Entertainment AG: Update zur Transaktion mit der CSL Mindset Ltd.
Die am 24. August 2025 angekündigte geplante Transaktion zwischen CSL Mindset Ltd. und der Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE"), wurde noch nicht innerhalb des angestrebten Zeitrahmens umgesetzt. Der weitere Zeitplan der Umsetzung ist derzeit noch offen.
Vor diesem Hintergrund prüft die Highlight Communications AG, an der die HLEE rund 54% hält, alternative Finanzierungsmöglichkeiten und hat eine Investmentbank mit der Analyse und Beratung potenzieller Finanzierungsalternativen beauftragt.
Disclaimer
Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Highlight Event and Entertainment AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts (Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes, FIDLEG) oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Highlight Event and Entertainment AG allein aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, welcher voraussichtlich im Rahmen des Bezugsrechtsangebots publiziert wird. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Highlight Event and Entertainment AG
info@hlee.ch
http://www.hlee.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
