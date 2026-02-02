Das gab es noch nie: Gold und Silber hatten am Freitag historische Kursverluste verbucht. So rutschte der Goldpreis zeitweise auf knapp unter 4.700 US-Dollar ab. Zuletzt lag er wieder etwa 60 Dollar darüber. Beim Silber fiel die Bewegung deutlich stärker aus. Eine Feinunze kostete zuletzt gut 74 Dollar und notierte zeitweise sogar darunter.Noch am Donnerstag hatte Silber mit 121,65 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Auslöser der harschen Korrektur war der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump: Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär