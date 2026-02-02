DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FREIHANDEL - Der amerikanische Präsident Donald Trump verhängt Zölle, der Rest der Welt handelt - ohne die Vereinigten Staaten. Dutzende Staaten in allen Erdteilen haben seit Amtsantritt von Trump im vergangenen Jahr neue Freihandelsabkommen geschlossen oder in die Wege geleitet. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Untersuchung der schweizerischen Denkfabrik "Global Trade Alert", aus der die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Samstagsausgabe berichtet. Die Freihandelsabkommen, die die Europäische Union zuletzt mit vier lateinamerikanischen Mercosur-Staaten und mit Indien unterzeichnet und vereinbart hat, sind danach nur die Spitze des Eisbergs. (FAZ)

INDIEN - Indiens Regierung hat Rekordinvestitionen in die Infrastruktur und eine Industrieoffensive angekündigt, um die Position des Landes als die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt zu verteidigen. Finanzministerin Nirmala Sitharaman stellte die Maßnahmen am Sonntag in ihrer jährlichen Haushaltsrede vor. Sitharaman verwies dabei auf wachsende Herausforderungen für ihr Land, das sich in einem nach wie vor ungelösten Handelskonflikt mit den USA - Indiens wichtigstem Exportmarkt - befindet. Sie veranschlagt dafür 12,2 Billionen Rupien - umgerechnet rund 112 Milliarden Euro. (Handelsblatt)

WASSERSTOFF - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will mit Unterstützung saudi-arabischer Unternehmen die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland stärken. Bei ihrer Reise nach Saudi-Arabien schlossen deutsche Firmen Vereinbarungen über Lieferungen von klimaneutralem grünem Wasserstoff sowie den Aufbau der Infrastruktur mit Unternehmen am Golf. Reiche und ihr saudischer Amtskollege Abdulaziz bin Salman vereinbarten eine Energiepartnerschaft. Der Hintergrund: Deutschland hat sich in der Nationalen Wasserstoffstrategie ambitionierte Ziele für den Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette gesetzt. Doch diese Ziele liegen in weiter Ferne. (Handelsblatt)

E-AUTOS - Der Verfassungsschutz warnt vor möglichen Fernzugriffen auf vernetzte chinesische Elektroautos in Deutschland. Angreifer könnten Daten abgreifen oder sogar Kontrolle über die Fahrzeuge erlangen, erklärte die Behörde auf Handelsblatt-Anfrage. Zudem bestehe das Risiko, dass Hersteller Daten an staatliche Stellen weitergeben müssten. Der SPD-Politiker Johannes Schätzl hält daher im Extremfall Zulassungsverbote für bestimmte Modelle oder Hersteller für denkbar. Konkrete Spionagefälle sind derzeit zwar nicht bekannt, das Innenministerium will die Entwicklung aber weiter beobachten. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 00:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.