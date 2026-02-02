Der Bitcoin stand in den vergangenen Tagen massiv unter Druck. Notierte er Mitte vergangener Woche noch bei gut 90.000 Dollar, ist er zuletzt sogar zeitweise unter die Marke von 75.000 Dollar gerutscht. Gleich mehrere Faktoren belaten derzeit die weltweit bekannteste Kryptowährung.Zuletzt wurde Bitcoin sogar mit den Epstein-Files in Verbindung gebracht. Kevin Warsh, den US-Präsident Donald Trump neu für den Vorsitz der Notenbank vorgeschlagen hat, taucht in den Dokumenten auf. Daraus entwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär