- Auftragseingang in Höhe von 9,17 Milliarden US-Dollar, womit das Ziel für Kernkomponenten (7,45 Milliarden US-Dollar) trotz der EV-Kluft um 23 % übertroffen wurde

- Vielfältiges, fortschrittliches Portfolio, darunter Batteriesystemmontage (Battery Systems Assembly, BSA) und elektronische Komponenten der nächsten Generation, trug zum Ergebnis bei

- Der Kundenstamm wurde um große Automobilhersteller in Nordamerika und Europa sowie um Schwellenmärkte wie China und Indien erweitert

- Die Auslandsaufträge nehmen dank führender Technologien zu, wobei für dieses Jahr ein Ziel von 11,84 Milliarden US-Dollar für Kernkomponenten (8,97 Milliarden US-Dollar) und Module angestrebt wird SEOUL, Südkorea, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis gab bekannt, dass es im vergangenen Jahr Aufträge im Wert von 9,17 Milliarden US-Dollar von globalen Automobilherstellern erhalten hat, wobei Hyundai Motor und Kia nicht berücksichtigt sind. Diese Summe übertrifft das ursprüngliche Ziel von 7,45 Milliarden US-Dollar um 23 %. Diese Ergebnisse wurden durch eine Kombination aus umfangreichen Neuaufträgen für Elektrifizierungskomponenten, einem erweiterten Angebot an hochwertigen Elektronikkomponenten und einer proaktiven Marktdurchdringung in Schwellenländern wie China und Indien erzielt, teilte das Unternehmen am 2. mit. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, da viele globale Automobilhersteller angesichts der anhaltenden Herausforderungen im Bereich der Elektrofahrzeuge ihre Pläne für die Einführung neuer Fahrzeuge überarbeiten. Die Ergebnisse spiegeln die kontinuierlichen Investitionen von Hyundai Mobis in Forschung und Entwicklung in den letzten Jahren wider, um die Führungsposition des Unternehmens im Bereich fortschrittlicher Technologien zu stärken, was sich nun in konkreten Aufträgen von globalen Kunden aus dem Ausland niederschlägt. Für dieses Jahr hat sich Hyundai Mobis ein ehrgeiziges globales Auftragsvolumen von rund 11,84 Milliarden US-Dollar zum Ziel gesetzt, was einer Steigerung von etwa 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ziel spiegelt anhaltende Kernkomponentenbestellungen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr wider, wobei auch großvolumige Modulbestellungen berücksichtigt werden, unterstützt durch regionsspezifische Vertriebsstrategien und eine enge Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden. Großaufträge für Elektrifizierungskomponenten und -module aus Nordamerika und Europa sorgen für eine starke Performance Im vergangenen Jahr sicherte sich Hyundai Mobis Aufträge von zwei bedeutenden globalen Kunden in Nordamerika und Europa zur Lieferung wichtiger Elektrifizierungskomponenten wie Batteriesystemmontage (Battery Systems Assembly, BSA) und Fahrwerksmodule. In Übereinstimmung mit den vertraglichen Gepflogenheiten, Vertraulichkeitsanforderungen und möglichen Änderungen vor der Serienproduktion hat das Unternehmen keine Kundennamen oder detaillierte Vertragswerte offengelegt. Es besteht jedoch Grund zu der Annahme, dass diese Aufträge einen erheblichen Teil des gesamten Auftragsvolumens des letzten Jahres ausmachen. Hyundai Mobis erwartet von seinen Elektrifizierungs- und Modulaufträgen langfristige partnerschaftliche Vorteile. Großkomponenten wie BSAs und Fahrgestellmodule erfordern gemeinsame Investitionen in Produktionsanlagen und Logistiksysteme, was oft zu Lieferverträgen mit einer Laufzeit von 10 bis 20 Jahren oder mehr führt. Tatsächlich pflegt Hyundai Mobis seit über 20 Jahren eine enge Partnerschaft mit Chrysler (jetzt Stellantis), seitdem das Unternehmen 2005 mit der Lieferung von Fahrwerksmodulen an Chrysler begann. Breites Portfolio an elektronischen Komponenten führt zu Aufträgen Hyundai Mobis erzielte auch im Bereich der elektronischen Komponenten, einem Geschäftsfeld mit hoher Wertschöpfung, solide Auftragsergebnisse. Das Unternehmen sicherte sich Aufträge für fortschrittliche Mensch-Maschine-Schnittstellenprodukte (Human-Machine Interface, HMI) von einem weiteren bedeutenden nordamerikanischen Kunden und vereinbarte die Ausweitung der Lieferung von Soundsystemen an eine auf Limousinen spezialisierte Marke.

*HMI: Anzeigesysteme, die durch die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine (Fahrzeug) verschiedene Fahrinformationen bereitstellen. Das durch diesen Auftrag gesicherte HMI der nächsten Generation ist ein elektronisches Flaggschiffprodukt, das Hyundai Mobis als globaler Marktführer entwickelt und das sich durch fortschrittliche Technologien von der Konkurrenz abhebt. Das Unternehmen befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen mit anderen globalen Kunden, um den Auftragseingang weiter auszubauen. Soundsysteme sind eine weitere Produktkategorie, in der Hyundai Mobis seine Präsenz unter den Premiummarken ausgebaut hat. Während ausländische Automobilhersteller traditionell im Inland entwickelte Soundsysteme bevorzugen, hat Hyundai Mobis diese Präferenz durch technologische Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich überwunden. In der Zwischenzeit hat Hyundai Mobis seine Kundenbasis für Kernkomponenten wie Brems-, Lenk- und Sicherheitssysteme in aufstrebenden Märkten wie China und Indien diversifiziert. In Indien erwies sich die maßgeschneiderte Strategie des Unternehmens zur Lieferung von Komponenten für lokale Marken als erfolgreich, da deren Marktanteil kontinuierlich stieg. Auch in China sicherte sich Hyundai Mobis durch seine differenzierte Beschaffungskompetenz neue Aufträge von lokalen EV-Marken. Jae-mok Cho, Leiter des weltweiten Vertriebs bei Hyundai Mobis, erklärte: "Obwohl für dieses Jahr weiterhin mit Unsicherheiten im externen Geschäftsumfeld zu rechnen ist, beabsichtigen wir, unsere Bemühungen zur Akquise von Aufträgen zu verstärken und die Vorjahresleistung zu übertreffen, indem wir unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Elektrifizierung und elektronische Komponenten nutzen." Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-sicherte-sich-im-vergangenen-jahr-auftrage-im-wert-von-uber-9-milliarden-us-dollar-von-globalen-automobilherstellern-302675812.html



