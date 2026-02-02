Nebenwerte holen nach langer Durststrecke weiter auf. Die Bewertungen sind gestiegen, das Potenzial bleibt. Entscheidend ist eine sorgfältige Auswahl. Die Rotation von den großen Standardwerten in die zweite und dritte Börsenreihe setzt sich fort. Seit Mitte November haben Nebenwerte den DAX deutlich hinter sich gelassen. Die klassische Aufholbewegung nach drei Jahren Vernachlässigung wirft die Frage auf: Ist die Rally bereits teuer - oder bleibt noch Bewertungsabschlag? Wir haben gegenüber unserer ersten, nur auf die Kursentwicklung fokussierten Analyse den Bobachtungszeitraum noch einmal leicht bis zum 27. Januar verlängert. Das Bild wird dadurch sogar klarer: Während der DAX seit dem 21. November um 7,8% stieg, legten MDAX und SDAX bei den Kursen um 12,3% bzw. 16,4% zu. Die Outperformance bei den Kursen wirkt sich zwar auch auf die Bewertung aus, entscheidend bleibt hier aber der historische Vergleich sowie der Blick auf Sektoren und Einzelwerte. Mit Blick auf die Gewinne der nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...