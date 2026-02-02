The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2026
ISIN Name
XS2758100296 SUMMER BIDCO 24/29 REGS
XS2758099779 UNITED GRP 24/31 FLR REGS
DE000A352EJ8 KRED.F.WIED.24/36 MTN
DE000HLB39C9 LB.HESS.THR.CARRARA02A/20
DE000NLB3PS1 NORDLB 21/26
XS2294853697 ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
XS2295730803 WORLD BK 21/26 MTN
NO0010921596 AKER HORIZONS 21/26 CV
US958102AM75 WESTN DIGITAL 2026
XS1051723895 AIR BERLIN 14/19
DE000BHY0BP6 LBBW IS 19(26)
XS1028421383 CREDIT AGR. 14/26 MTN
XS1946788194 SWEDBK HYPO. 19/26 MTN
USU12501AQ28 CCO HLDGS 16/26 REGS
DE000HEL0DA6 LB.HESS.THR.CARRARA02A/25
US449276AA20 IBM INT.CAP. 24/26
