NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Logistikbranche stehe gerade am Anfang der KI-Adaption, schrieb Alexia Dogani am Freitag. DHL digitalisiere als Teil der Einsparbemühungen und hab enormes Margenpotenzial verglichen mit der Konkurrenz./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
