WIESBADEN (ots) -Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 6,0 % oder 497,1 Millionen Liter auf rund 7,8 Milliarden Liter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war das der stärkste Absatzrückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993. Erstmals fiel der Bierabsatz unter 8 Milliarden Liter. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier nicht enthalten.Bierabsatz mit deutlichen saisonalen Schwankungen und langfristigem RückgangBei den monatlichen Bierabsatzzahlen zeigte sich auch 2025 das übliche saisonale Muster: Ebenso deutlich wie der Bierabsatz in den Frühjahrs- und Sommermonaten stieg, ging er im Herbst und Winter wieder zurück. Zudem bestätigte sich der langfristig rückläufige Trend beim Bierabsatz: So setzten die Brauereien und Bierlager im Jahr 2025 insgesamt 18,9 % oder 1,8 Milliarden Liter weniger Bier ab als im Jahr 2015.Inlandsabsatz sinkt um 5,8 % zum Vorjahreszeitraum, Exporte gehen um 7,0 % zurück:82,5 % des gesamten Bierabsatzes waren im Jahr 2025 für den Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Der Inlandsabsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % auf 6,4 Milliarden Liter. Die restlichen 17,5 % beziehungsweise 1,4 Milliarden Liter wurden steuerfrei (als Exporte und als sogenannter Haustrunk) abgesetzt. Das waren 7,0 % weniger als im Vorjahr. Davon gingen 798,5 Millionen Liter (-1,3 %) in EU-Staaten, 552,8 Millionen Liter (-14,2 %) in Nicht-EU-Staaten und 10,0 Millionen Liter (-7,2 %) unentgeltlich als Haustrunk an die Beschäftigten der Brauereien.Bei den Biermischungen - Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen - verzeichneten die Brauereien und Bierlager im Jahr 2025 ebenfalls einen Absatzrückgang. Gegenüber 2024 wurden 5,2 % weniger Biermischungen abgesetzt. Sie machten mit 402,0 Millionen Litern 5,2 % des gesamten Bierabsatzes aus.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse und methodische Hinweise bietet der Statistische Bericht "Absatz von Bier" auf der Themenseite "Verbrauchsteuern" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Basisdaten und lange Zeitreihen sind über die Tabellen 73421 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:VerbrauchsteuernTelefon: +49 611 75 4315www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6208216