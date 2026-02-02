Pullach i. Isartal (ots) -Der Februar ist wirklich ein verflixter Monat: Oft trifft jetzt die jährliche Erkältungswelle auf ein erschöpftes Immunsystem. Frostiges Wetter und fröhliche Karnevalsfeiern heizen die Ansteckungsraten zusätzlich an. Ein echter Profi-Tipp aus der Apotheke ist dann algovir Erkältungsspray. Es legt sich mit seinem naturbasierten Wirkstoff Carragelose aus der Rotalge als schützender Film auf die Nasenschleimhaut und hindert Erkältungsviren am Eindringen und der Vermehrung. So kann algovir nicht nur feiernde Jecken, sondern auch alle anderen Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko vor einer Erkältung schützen sowie bei ersten Erkältungsanzeichen den Ausbruch noch verhindern, Beschwerden lindern und die Krankheitsdauer verkürzen[1].Im Februar scheint nach den langen dunklen Monaten der Frühling schon zum Greifen nah. Doch oft nimmt stattdessen der Winter noch einmal richtig Fahrt auf - und mit ihm die Verbreitung von Atemwegserkrankungen. Einen zusätzlichen Ansteckungsschub bringt vielerorts der Karneval, wo die Viren beim Feiern, Schunkeln und Flirten leicht den Weg von Mensch zu Mensch finden und bei vielen auf ein vom Winter geschwächtes Immunsystem treffen.Beim Feiern die Nase schützenUm den verflixten Februar gut zu überstehen, ist dann sowohl zur Vorbeugung als auch bei ersten Erkältungsanzeichen wertvoller Rat aus der Apotheke gefragt. Wichtige Tipps zur Stärkung des Immunsystems sind etwa, die länger werdenden Tage für Bewegung im Freien zu nutzen und auf vitaminreiche Kost sowie reichlich alkoholfreie (!) Getränke zu achten. Echten Jecken, die sich an den tollen Tagen ins Getümmel stürzen, ist zu raten, sich warm anzuziehen, keine Gläser und Bestecke zu teilen und häufig die Hände zu waschen. Zusätzlich ist es empfehlenswert, die Nase nicht nur von außen zu schminken, sondern auch von innen zu "verkleiden": algovir Erkältungsspray legt sich mit seinem naturbasierten, patentierten Wirkstoff Carragelose aus der Rotalge als schützender Film auf die Nasenschleimhaut. Darin verfangen sich die Erkältungsviren und werden so am Eindringen in die Zellen und an der weiteren Vermehrung gehindert. Auf diese Weise kann algovir selbst dann vor einer Ansteckung schützen, wenn sich der Kontakt mit infizierten Personen nicht vermeiden lässt.Auch Familien und Berufstätige profitierenVom Schutz vor Erkältungsviren mit algovir profitieren aber nicht nur Karnevalisten, sondern beispielsweise auch Familien mit dauerverschnupften Kita-Kindern, ÖPNV-Nutzende sowie Berufstätige in Großraumbüros oder mit viel Kundenkontakt. Zeigen sich bereits erste Anzeichen einer Erkältungskrankheit, kann das Spray außerdem den vollständigen Ausbruch noch verhindern, Beschwerden lindern und die Krankheitsdauer verkürzen1. Damit ist algovir sowohl für die Vorbeugung als auch für die Behandlung beginnender Erkältungen ein echter Profi-Tipp. Es kann über einen längeren Zeitraum angewendet werden, hat keinen Gewöhnungseffekt und aufgrund der rein physikalischen Wirkung sind auch keine systemischen Nebenwirkungen zu erwarten. So hilft es, den verflixten zum vergnügten Februar zu machen.Mehr Informationen unter: www.algovir.deQuellen:1 Studien mit reinem Carragelose-Erkältungsspray durchgeführt:Eccles et al.: Efficacy and safety of an antiviral Iota-Carrageenan nasal spray: a randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study in volunteers with early symptoms of the common cold. Respiratory Research 2010, 11:108.Fazekas et al.: Lessons learned from a double-blind randomised placebo-controlled study with a iota-carrageenan nasal spray as medical device in children with acute symptoms of common cold. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:147.Ludwig et al.: Efficacy of a carrageenan nasal spray in patients with common cold: a randomized controlled trial. Respiratory Research 2013, 14:124.Pressekontakt:Lisa ArnoldPR ManagerinHERMES ARZNEIMITTEL GmbHGeorg-Kalb-Strasse 5-882049 Pullach i. IsartalDeutschlandTelefon: +49 89 / 79 102 20 232Fax: +49 89 / 79 102 139e-mail: lisa.arnold@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58929/6208213