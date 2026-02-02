Die Aktienmärkte starten schwächer in die neue Woche: Vor allem Technologiewerte geraten unter Verkaufsdruck, während Gold und Silber extreme Kursschwankungen zeigen. Anleger reagieren nervös auf die unsichere Zinsperspektive und die wachsende Unsicherheit rund um die US-Notenbankpolitik. Die Mischung aus fallenden Börsenkursen und einem plötzlichen Einbruch bei Edelmetallen sorgt für spürbare Unruhe an den Finanzmärkten. Aktienmärkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
