Die Strategy-Aktie bleibt aus technischer Sicht unter Druck und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.
|Aktuelle Nachrichten
|09:02
|Unter Wasser: Bitcoin-Dip drückt Strategy ins Rote
|Bitcoins jüngster Kurssturz setzt die größte Krypto-Schatzkammer der Welt unter massiven Druck. Zum ersten Mal seit 2023 ist der Preis des Tokens unter die durchschnittlichen Anschaffungskosten von...
|08:42
|Strategy: Abwärtstrend setzt sich fort
|Die Strategy-Aktie bleibt aus technischer Sicht unter Druck und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten Den vollständigen Artikel lesen ...
|06:27
|Bitcoin-Abverkauf setzt Strategy unter Druck: Wie tragfähig ist Saylors langfristige Wette?
|So
|Wochenend-Update: Wochenend-Ausblick: Microstrategy - könnte die Aktie am Montag durchstarten?
|So
|Bitcoin fällt und fällt: Kann Microstrategy das überleben?
|Bitcoin ist massiv gefallen - und plötzlich steht selbst Michael Saylors milliardenschwere Wette unter Beobachtung. Während der Markt schwächelt und Anleger nervös werden, zeigt sich bei Strategy ein...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|STRATEGY INC
|117,20
|-7,24 %