Vielerorts stehen Busse und Bahnen durch einen bundesweiten Warnstreik der Gewerkschaft Verdi still. Wie lange die Warnstreiks anhalten, warum die Mitarbeiter:innen des ÖPNV ihre Arbeit niederlegen und ob du wegen des Streiks im Homeoffice arbeiten darfst. Schon Ende Januar hat die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen, jetzt ist es soweit: Fast im gesamten Land sollen Mitarbeiter:innen des ÖPNV an einem Warnstreik teilnehmen. Dadurch kommt es im Nahverkehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n