© Foto: Robert Michael - picture alliance/dpaNach fast einem Drittel Kursverlust rät Citi zum Kauf von Spotify. Analysten sehen Chancen durch Preisstrategie, Aktienrückkäufe und KI-Offensive.Nach einem Rückgang von fast 36 Prozent seit dem Juni-Hoch stuft die Investmentbank Citi die Spotify-Aktie nun wieder auf "Buy" hoch und behält das Kursziel von 650 US-Dollar bei. Analyst Jason Bazinet begründet die Entscheidung mit der attraktiven Bewertung nach dem Kursrutsch. Er schrieb in einer Notiz vom Donnerstag, dass die Kursverluste nicht durch die wirtschaftliche Lage des Unternehmens bedingt seien. Vielmehr sei die Aktie Opfer einer Rotation aus Tech-Aktien gewesen, die besser gegen Risiken wie Zölle, künstliche Intelligenz und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE