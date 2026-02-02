BÖRSE AKTUELL: Ein bärischer Start in die neue Woche (02.02.26

Die Börse aktuell startet mit kräftigen Abverkäufen in die neue Handelswoche. Besonders die Rohstoffmärkte stehen unter starkem Druck und prägen den negativen Ton an den internationalen Finanzmärkten.

Im Fokus der Anleger stehen erneut die Edelmetalle. Silber verzeichnet aktuell ein Minus von 11,3 %, während Gold um 7,5 % nachgibt. Auch die Energiepreise zeigen eine deutliche Schwäche: Erdgas (NATGAS) fällt um 17,1 %, WTI-Rohöl verliert 6,37 %. Belastend wirkt, dass OPEC+ die Fördermengen für März unverändert ließ und keine Perspektive für die Zeit nach dem ersten Quartal lieferte. Zusätzlich blieb eine größere militärische Eskalation im Iran aus, die von Teilen des Marktes erwartet worden war.

Die starken Rückgänge bei den Rohstoffen ziehen auch Aktien und Kryptowährungen nach unten. Bitcoin fiel auf rund 75.200 US-Dollar und liegt damit unter dem durchschnittlichen Einstiegspreis von Strategy. Dies erhöht den Verkaufsdruck auf Unternehmen aus dem Kryptosektor. Die Aktie von Strategy notiert vor Börseneröffnung bereits 9 - im Minus.

Asien-Pazifik-Märkte unter Verkaufsdruck

Die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum starteten überwiegend schwach. Der Nikkei 225 in Japan verliert 0,48 %, der Hang Seng in Hongkong bricht um 2,4 % ein, der Shanghai Composite gibt 1,3 % nach. In Australien fällt der S&P/ASX 200 um 1 %. Anleger blicken dort gespannt auf die anstehende Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia, bei der am Dienstagmorgen eine Zinserhöhung erwartet wird.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.