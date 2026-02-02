Bitcoins jüngster Kurssturz setzt die größte Krypto-Schatzkammer der Welt unter massiven Druck. Zum ersten Mal seit 2023 ist der Preis des Tokens unter die durchschnittlichen Anschaffungskosten von Strategy gefallen. Für den Gründer Michael Saylor ist das ein kritischer Moment. Trotzdem hat er in gewohnter Manier am Sonntag bereits einen anstehenden Kauf am heutigen Montag angeteasert.Die Kostenbasis des Unternehmens liegt aktuell bei 76.037 Dollar. Lange Zeit galt dieser Wert als psychologischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
