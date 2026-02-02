DJ EUREX/Renten-Futures vor EZB in fragiler Risikostimmung

DOW JONES--Noch relativ neutral sind deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Die Entspannung bei den US-Renditen vom Freitag nach der Benennung des Powell-Nachfolgers stützt auch hier die Kurse. Die Analysten der Commerzbank rechnen mit einem Test der unteren Handelsspanne bei den Bund-Renditen. Grund seien die fragile Risikostimmung und der Fokus auf EZB und Bank of England sowie auf Euro-Inflation, US-Arbeitsmarkt und dem moderateren Anleiheangebot.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 2 Ticks auf 128,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,38 Prozent und das Tagestief bei 128,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.927 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 109,70 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 116,58 Prozent.

February 02, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)

