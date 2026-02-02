FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem von massiven Kursverlusten an den Edelmetall-Märkten geprägten Umfeld hat der Dax am Montag nachgegeben. Gleichwohl hielt sich der deutsche Leitindex zum Auftakt mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 24.441 Punkte recht robust.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte fiel am Montag um 0,15 Prozent auf 31.118 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent nach unten.

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Einbruchs bei den Preisen von Gold, Silber und Kupfer war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.

Nicht wenige Spekulanten, die mit Kredit auf weiter anziehende Metallpreise gesetzt hatten, wurden davon wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Diese müssen dann Positionen glattstellen, was die Preise weiter belastet - eine Abwärtsspirale entsteht, bis die Lage bereinigt ist. Eine solche Entwicklung kann sich dann vorübergehend auch auf andere Märkte, etwa die für Aktien, auswirken./la/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145