Berlin, München, Bochum (ots) -Tanken, zahlen, punkten - alles in einem Schritt! Nach dem erfolgreichen Start bei regionalen Partnern sowie der Ausweitung auf EDEKA und Netto Marken-Discount können Sparkassen-Kundinnen und -Kunden ab sofort auch bei Aral gleichzeitig Punkte sammeln, wenn sie mit ihrer verknüpften Sparkassen-Card (Debitkarte) bezahlen. "Diese Möglichkeit vereinfacht den Alltag unserer Kundinnen und Kunden erheblich: Einfach tanken, bezahlen und dabei direkt Punkte sammeln - alles auf einmal. Wir nennen es "Bezammeln". Das macht den Besuch an unseren Aral Tankstellen noch komfortabler und attraktiver", so Achim Bothe, Vorstandsvorsitzender der Aral AG."Aral ist seit fast zwanzig Jahren ein wichtiger PAYBACK Partner. Von Anfang an haben digitale Services eine zentrale Rolle gespielt. Die neue Möglichkeit, mit der Sparkassen-Card zu zahlen und gleichzeitig Punkte zu sammeln, führt diese Strategie perfekt weiter und schafft zusätzlichen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger.Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV, ergänzt: "Was mit regionalen Partnern begann, haben wir konsequent auf nationale Größen wie EDEKA und Netto ausgeweitet - und nun folgt Aral. Damit schaffen wir für Millionen Kundinnen und Kunden ein deutlich einfacheres Erlebnis: Tanken, bezahlen und Punkte sammeln in einem einzigen Schritt. Möglich macht es das Girocard-System in der Sparkassen-Card, die viele ohnehin täglich nutzen."Die Voraussetzung für das Punktesammeln ist die Verknüpfung der Sparkassen-Card mit dem PAYBACK Konto. Die Erstregistrierung und Verknüpfung erfolgt einfach über das Online-Banking oder die App der Sparkasse. Ein separates Vorzeigen der PAYBACK Karte entfällt - die Punkte werden automatisch gutgeschrieben. PAYBACK zählt über 35 Millionen aktive Kundinnen und Kunden und arbeitet mit mehr als 700 Partnerunternehmen zusammen. Die Sparkassen sind mit über 36 Millionen Privatgirokonten die größte Finanzgruppe Europas.PAYBACK Punkte können an Aral Tankstellen für alle aktuellen und zukünftigen Kraftstoffe, für Ladevorgänge an den mehr als 3.900 Ladepunkten von Aral pulse sowie an teilnehmenden Aral Tankstellen für frische Snacks oder Kaffeespezialitäten im Shop oder Bistro und bei der Autowäsche gesammelt und eingelöst werden. Gegenwärtig erhalten Kundinnen und Kunden einen PAYBACK Punkt z.B. für zwei Liter Kraftstoff, zwei Kilowattstunden Strom oder an teilnehmenden Stationen 1 Euro Umsatz im Shop, mit Coupons sogar deutlich mehr.Über Aral:Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral größter Anbieter in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten - daher auch der Firmenname "Aral". Seit 2002 ist Aral die Tankstellenmarke der bp in Deutschland. Immer mehr Stationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet und bieten Kundinnen und Kunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks und warmen Speisen. Außerdem gehört Aral mit der E-Mobilitätsmarke "Aral pulse" zu den größten Anbietern von öffentlich zugänglichen ultraschnellen Ladestationen in Deutschland.Über PAYBACK:PAYBACK wird allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt, denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer" und wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026" ausgezeichnet.Über die Sparkassen-Finanzgruppe:Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe. Dazu gehören 343 Sparkassen, sechs Landesbanken-Konzerne, die DekaBank, fünf Landesbausparkassen, neun Erstversicherergruppen der Sparkassen und zahlreiche weitere Finanzdienstleistungsunternehmen.