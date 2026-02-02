Der Zugang zu über 19 Millionen Menschen pro Monat wird den Bekanntheitsgrad in den USA erhöhen und die skalierbare Bedarfsgenerierung über B2C- und B2B-Kanäle für das gesamte Produktportfolio von TempraMed unterstützen

Vancouver, BC - 2. Februar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) ("TempraMed" oder das "Unternehmen"), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Medienpartnerschaft mit Dr. Phil und Envoy Media eingegangen ist, die Zugang zu einer Zielgruppe von über 19 Millionen Menschen pro Monat bietet. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der Marktakzeptanz und Stärkung der Markenpositionierung in den Vereinigten Staaten.

Highlights der Partnerschaft

- Exklusives Titelsponsoring einer Dr. Phil-Fernsehsondersendung zum Thema Sicherheit von verschreibungspflichtigen Medikamenten

- TempraMed wird innerhalb der Programmausstrahlung als die herausragende Lösung positioniert, ohne dass konkurrierende Marken gezeigt werden

- Multi-Plattform-Vertrieb über Fernsehen, Podcasts, YouTube und soziale Medien, wobei Millionen von Zuschauern erwartet werden

- Vollständige Nutzungsrechte an den Inhalten ermöglichen eine langfristige Monetarisierung über bezahlte Medien, digitale Akquise und B2B-Outreach

- Die Kampagne unterstützt den Übergang von TempraMed von der Aufmerksamkeitssteigerung zur skalierten Nachfragegenerierung und Unternehmensbindung

"Dr. Phil vermittelt eine unübertroffene Glaubwürdigkeit und Reichweite in Gesprächen, was für Patienten und Familien von großer Bedeutung ist", sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, Millionen von Menschen über ein meist übersehenes Risiko bei Medikamenten aufzuklären - die Lagerung bei falschen Temperaturen - und gleichzeitig TempraMed als klare, vertrauenswürdige Lösung für die Lagerung und das Handling von Medikamenten zu positionieren. Für unsere Investoren geht es darum, das Bewusstsein, die Nachfrage und das Engagement des Unternehmens auf nationaler Ebene zu steigern."

Im Rahmen der Vereinbarung wird TempraMed als exklusiver Titelsponsor einer 44-minütigen Fernsehsondersendung mit Dr. Phil fungieren. In dieser Sendung werden häufige und oft gefährliche Fehler thematisiert, die Menschen bei der Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten machen. Die Sendung soll im Mai 2026 als Dr. Phil Envoy TV Special ausgestrahlt werden.

In der Sondersendung wird die Technologie von TempraMed vorgestellt, es wird über die sichere Lagerung von Medikamenten hinsichtlich der Temperatur aufgeklärt und es werden Anwendungsfälle aus der Praxis präsentiert. Der Beitrag wird ein Live-Interview mit einem Sprecher von TempraMed, integrierte Calls-to-Action (Handlungsaufforderungen) und eine dauerhafte On-Screen-Branding-Präsenz umfassen.

Dr. Phil ist nach wie vor eine der vertrauenswürdigsten Stimmen in den amerikanischen Medien und erreicht monatlich etwa 19 Millionen Menschen über Rundfunk- und digitale Plattformen. Seine Fangemeinde in den sozialen Medien umfasst mehr als 25 Millionen Nutzer. Durch die Platzierung von TempraMed in einem redaktionellen, nicht werblichen Format wird das Unternehmen als vertrauenswürdige Autorität und nicht als werbender Akteur positioniert.

Die Kampagne umfasst die Verbreitung über mehrere Plattformen, darunter Fernsehen, Podcasts, YouTube und soziale Medien, sowie gekürzte Versionen und Kurzform-Inhalte. TempraMed erhält die vollständigen Nutzungsrechte, um die Inhalte für Initiativen in den Bereichen digitale Akquise, Unternehmensverkäufe, Einbindung von Kostenträgern (Payors) und internationale Expansion weiterzuverwenden.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie - darunter VIVI Cap und VIVI Epi - und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Über Envoy Media

Envoy Media Co. wurde im Juli 2025 in Dallas-Ft. Worth gegründet und ist das neueste nationale Full-Service-Medienunternehmen von Dr. Phil McGraw. Er ist die Nummer 1 unter den medizinischen Persönlichkeiten im Tagesfernsehen seit 21 Jahren, 11-facher Bestsellerautor der New York Times mit über 70 Millionen verkauften Büchern, gefeierter Journalist, Nummer 1 unter den Podcast-Moderatoren und -Produzenten sowie Emmy-preisgekrönter Produzent. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Inhalte auf mehreren Plattformen und bietet Originalserien, eine eigene Bibliothek und lizenzierte Unterhaltungsprogramme, Live-Nachrichten und Informationen, Bürgerjournalismus, Live-Sport, Dokumentarfilme und -serien sowie andere immersive Programmerlebnisse.

Im Oktober 2025 startete das Unternehmen seinen nationalen 24/7-Premium-Kabelfernsehsender Envoy TV. Der Sender ist im System des führenden US-amerikanischen MVPD-Anbieters Charter-Spectrum in allen 41 Top-Märkten verfügbar. Im November 2025 startete das Unternehmen seinen eigenen, kostenlosen Streaming-Schwesterkanal Envoy FAST auf den Anbietern Samsung TV Plus, Local Now und Vidaa (für Hisense TV), mit insgesamt über 110 Millionen Nutzern im Monatsdurchschnitt.

Die beiden nationalen Netzwerke, zusammen mit Dr. Phil und den führenden Social-Media- und Streaming-Inhalten von Envoy sowie der bevorstehenden interaktiven App zur Förderung von Top-Talenten, ermöglichen es kreativen Köpfen und Community-Mitgliedern, ihre einzigartigen Geschichten mit einem breiten Publikum in den nationalen Medien zu teilen. Envoy Media Co. baut auf McGraws jahrzehntelanger vertrauenswürdiger Präsenz im Fernseh- und Digitalcontent-Geschäft auf. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein Massenpublikum mit sinnvollen, zweckorientierten Programmen zu unterhalten und zu begeistern, die die Zuschauer informieren und inspirieren. Gleichzeitig bietet es Werbekunden leistungsstarke, ansprechende Komplettlösungen. Besuchen Sie www.envoytv.com

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "voraussichtlich", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "anstreben", "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "erwarten", "Strategie", "zukünftig", "wahrscheinlich", "könnte", "sollte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82807Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82807&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88024B1022Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.