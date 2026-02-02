PayPal findet weiter kein Halten. Zum Wochenbeginn rutscht die Aktie im europäischen Handel unter 44,00 Euro. Kurz- wie langfristig ist das Bild dadurch weiterhin verheerend. Zudem rückt eine wichtige Marke gefährlich nahe - und das kurz vor der so wichtigen Zahlenpräsentation am morgigen Dienstag.Minus 11,4 Prozent - so viel hat die Aktie des US-Bezahldienstleisters allein seit Jahresbeginn eingebüßt. Die Fortsetzung eines übergeordneten Negativtrends. In den vergangenen zwölf Monaten ist PayPal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
