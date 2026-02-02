Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp., Vizsla Royalties Corp. und Osisko Development Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.01.2026, 14:45 Uhr Zürich/Berlin Die extrem dynamische Bewegung des Silberpreises könnte, so einige Stimmen, ein jähes Ende finden. Aber aus charttechnischer Sicht gibt es keine Anzeichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
