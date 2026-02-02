Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0,848 EUR 0,085 EUR
DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:14:08 280 0,85 EUR 0,085 EUR
DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:17:09 4.000 0,848 EUR 0,085 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0,848 EUR 0,085 EUR
DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:14:08 280 0,85 EUR 0,085 EUR
DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:17:09 4.000 0,848 EUR 0,085 EUR
© 2026 Xetra Newsboard