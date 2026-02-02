EQS-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Weiteres Wachstum im vierten Quartal führt zu 12.5 Mio. EUR Jahres-Umsatz (+2%); wichtigen Meilenstein bei antibakteriellen Implantaten erzielt



Fortgesetztes organisches Wachstum trotz anspruchsvoller Vergleichsbasis

APAC-Region stärkster Wachstumstreiber

Diversifikation trägt zu Stabilität und Skalierbarkeit bei

Klinische Humanstudie erfolgreich abgeschlossen, wissenschaftliche Sichtbarkeit wird steigen Die aap Implantate AG ("aap") berichtet für das Geschäftsjahr ein vorläufiges Umsatzwachstum von 2% im Vergleich zum Vorjahr und bestätigt damit einen stabilen Geschäftsverlauf mit positiver Dynamik im vierten Quartal. Wesentliche Wachstumstreiber waren erneut die asiatischen Märkte. Der um rund 3% rückläufige Umsatz im ersten Halbjahr 2025 - bedingt durch einmalige Großaufträge im ersten Halbjahr 2024 - konnte im weiteren Jahresverlauf vollständig kompensiert werden. Im zweiten Halbjahr erzielte aap ein Umsatzplus von 8% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Mehrheit der Vertriebsregionen trug mit einer verbesserten Performance in der zweiten Jahreshälfte zu dieser Entwicklung bei. In Deutschland stieg der Umsatz trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen um 5% und unterstreicht die solide Marktposition des Unternehmens im Heimatmarkt. In den USA konnte der im ersten Halbjahr verzeichnete Rückstand von -9% in Landeswährung sukzessive aufgeholt werden, sodass das Gesamtjahr mit einem leichten Zuwachs von 1% abschloss. Besonders stark entwickelte sich die APAC-Region: Hier erzielte aap mit bestehenden sowie neuen Kunden ein signifikantes Umsatzwachstum von 98% für das Gesamtjahr und festigte damit die Rolle Asiens als zunehmend wichtiger Wachstumsmotor für das Unternehmen. Umsatz GJ/2025 in TEUR GJ/2025 GJ/2024 Veränderung Trauma

EMEA (=Europa, Mittlerer Osten, Afrika)

Nordamerika

LATAM (= Lateinamerika)

APAC (=Asien-Pazifik)

6.269

2.767

2.490

924

6.329

2.874

2.534

466

-1%

-4%

-2%

98% Umsatz 12.450 12.203 2%

Region / Umsatz in $ GJ/2025 GJ/2024 Veränderung Nordamerika 3.133 3.107 1%

Weiter hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen entscheidenden Fortschritt in der Produktentwicklung erreicht: Die klinische Humanstudie zu den innovativen, antibakteriell behandelten Implantaten wurde erfolgreich und mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Der vollständige Studienbericht befindet sich aktuell zur finalen Freigabe bei den beteiligten Prüfzentren. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse in einer international renommierten Fachzeitschrift ist noch im Laufe dieses Jahres geplant. Dies würde die wissenschaftliche Relevanz der Technologie weiter untermauern und ihre Sichtbarkeit im globalen Fachumfeld deutlich erhöhen. Parallel arbeitet das Unternehmen mit hoher Priorität an der Zulassung der neuen Implantate - sowohl für den europäischen Markt im Rahmen der Medical Device Regulation (MDR) als auch für den US-amerikanischen Markt unter den Regularien der Food and Drug Administration (FDA). Mit dem Abschluss dieser Verfahren schafft das Unternehmen die zukünftige Grundlage für den weltweiten Marktstart seiner exklusiven "Silber-Trauma-Linie" und die Basis für Lizenznehmer in weiteren Implantat Bereichen wie zum Beispiel Hüft-Implantate. Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein dar und ebnet den Weg für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens in ein neues, internationales Wachstumsszenario. Bezüglich des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 und der Management Agenda wird die Gesellschaft mit gesonderter Mitteilung informieren. Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Umsatzzahlen handelt es sich um vorläufige Werte zum 31. Dezember 2025, die sich bis zur finalen Veröffentlichung noch ändern können. aap plant die endgültigen, testierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 Ende April 2026 im Rahmen des konsolidierten Jahresfinanzberichts 2025 bekanntzugeben. ---------------------------------------------------------------- aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze - Über aap Implantate AG Die aap Implantate AG ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ umfasst das patentgeschützte Portfolio ein breites Sortiment an perforierten Schrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine innovative Pipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie beispielsweise einer antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie. Diese Technologie adressiert kritische und bisher nicht ausreichend gelöste Probleme von Wundinfektionen nach Operationen (SSI) in der Traumatologie und ist auch in anderen Medizintechnikbereichen anwendbar. In Deutschland vertreibt die aap Implantate AG ihre Produkte direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und angeschlossene Kliniken. International nutzt sie vorwiegend ein breites Netzwerk von Distributoren in rund 41 Ländern. In den USA setzen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf ein Agentennetz und eine selektive Direktvertriebsstrategie. Die Aktien der aap Implantate AG sind im Allgemeinen Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: AAQ.DE) kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aap.de. Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Rubino Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands/ CEO; Lorenzweg 5; 12099 Berlin

Tel.: +49 (0)30 75019 - 141; Fax: +49 (0)30 75019 - 170; Email: r.digirolamo@aap.de



