Lenzing AG wird Mehrheitseigentümerin von TreeToTextile AB und beschleunigt Industrialisierung neuer Fasern



Strategische Investition in eine skalierbare, ressourceneffiziente Fasertechnologie

Weiterentwicklung der Demonstrationsanlage und Vorbereitung einer industriellen Großanlage Lenzing / Stockholm, Februar 02, 2026 - Die Lenzing Gruppe setzt einen weiteren strategischen Meilenstein und übernimmt die kontrollierende Mehrheit am schwedischen Innovationsunternehmen TreeToTextile AB. Damit stärkt Lenzing ihre Position als führende Anbieterin nachhaltiger, holzbasierter Spezialfasern und erweitert ihre Innovationspipeline um eine hochskalierbare, patentgeschützte Technologieplattform. Die Transaktion wird durch die Ausgabe neuer Aktien umgesetzt. TreeToTextile steht für den nächsten großen technologischen Fortschritt in der cellulosischen Faserproduktion - nach der Entwicklung von Viscose Anfang des 20. Jahrhunderts und Lenzings eigener Lyocell-Technologie in den 1990er-Jahren. Das Verfahren bietet ein deutlich verbessertes Nachhaltigkeitsprofil, attraktive Kostenvorteile und eine breite Anwendbarkeit in Textil- und Vliesstoffmärkten. Mit der Mehrheitsübernahme unterstreicht Lenzing ihren Anspruch, die Premiumisierungsstrategie konsequent voranzutreiben und ihre führende Rolle im globalen Markt für Spezialfasern weiter auszubauen. "TreeToTextile zählt zu den weltweit fortschrittlichsten Next-Gen-Fasertechnologien und ist die vielversprechendste Entwicklung am Markt. Seit unserer Erstinvestition 2025 hat die Zusammenarbeit zwischen dem innovativen TreeToTextile-Team und Lenzings Faserexperten deutliche technologische Fortschritte ermöglicht. Wir stehen klar hinter dem gemeinsamen Scale-up und der Kommerzialisierung. H&M Group, Inter IKEA Group und Stora Enso werden diesen Weg auch weiterhin als Minderheitsgesellschafter begleiten und wertvolle Markt- und Verbraucherperspektiven einbringen", sagt Georg Kasperkovitz, COO der Lenzing Gruppe. Auch LSCS Invest bekräftigt mit seinem langjährigen Engagement seit der Gründung des Unternehmens und der fortgesetzten Aktionärsrolle das Vertrauen in die gemeinsame Technologieplattform. "Innovation im industriellen Maßstab erfordert Zeit, Fachwissen und starke Partnerschaften. Die Aufstockung der Beteiligung der Lenzing Gruppe ist eine klare Bestätigung unserer Technologie und unseres Ziels, ein wichtiger Akteur auf dem globalen Fasermarkt zu werden", sagt Dr. Roxana Barbieru, CEO von TreeToTextile. Die Transaktion ermöglicht eine beschleunigte Skalierung der neuen Technologie. Lenzing plant eine deutliche Steigerung des Produktionsausstoßes in der bestehenden Demonstrationsanlage in Nymölla, Schweden, sowie die Vorbereitung der ersten industriellen Großanlage. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen operative Synergien aus einer engeren Zusammenarbeit. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=0TKCrGI7bfTG PIN: 0TKCrGI7bfTG Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Media Relations:



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen - von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG. Über TreeToTextile



Das schwedische Unternehmen TreeToTextile treibt positive Veränderungen in der Textilindustrie voran, indem es bessere Fasern für alle bereitstellt, um einen widerstandsfähigen Planeten zu schaffen. Mit der Unterstützung der starken Eigentümer H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso, Lenzing Group und LSCS Invest entwickelt TreeToTextile eine neue innovative Zellulosefasertechnologie, um

eine erneuerbare und ressourceneffiziente Faser mit geringer Umweltbelastung anzubieten. Die Faser hat das Potenzial, um einen Teil des Baumwoll-, Viscose- und Polyestermarktes zu ergänzen oder zu ersetzen.



Daten und Fakten TreeToTextile

Gründungsjahr: 2014

Eigentümer: H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso, Lenzing Group und LSCS Invest

Mitarbeiter/innen: 57Standorte: Hauptsitz in Stockholm, Demonstrationsanlage in Nymölla, Schweden, Forschungs- und Entwicklungszentrum in Mölndal, Göteborg

Eingetragene Markennamen: TreeToTextile (mit Symbol), Nyense (für Textilanwendungen), Nyvado (für

Vliesstoffanwendungen)





