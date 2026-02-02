EQS-News: Arthur J. Gallagher & Co. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

ROLLING MEADOWS, Illinois, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Arthur J. Gallagher & Co. gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft für Schaden- und Risikomanagementlösungen, Gallagher Bassett, die in Bremen ansässige Reck & Co GmbH ("Reck & Co.") übernommen hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Reck & Co. ist ein spezialisierter Anbieter von globalen Transport- und Seeschadendienstleistungen, einschließlich Begutachtung, Schadenbearbeitung, Beitreibung und Schadenverhütung. Das Team von Reck & Co. unter der Leitung von Franz Kasten und Marc Friedrich wird unter der Leitung von Manan Sagar, dem Leiter der Gallagher Bassett-Geschäftsbereiche Europa, Naher Osten und Asien, an seinem derzeitigen Standort verbleiben. "Reck & Co. genießt auf dem globalen Markt für Seeversicherungen einen ausgezeichneten Ruf und wird das Angebot von Gallagher Bassett im Bereich Schadenregulierung in Europa erweitern", erklärte J. Patrick Gallagher Jr., Vorsitzender und Geschäftsführer. "Ich freue mich sehr, Franz, Marc und ihre Mitarbeiter in unserem wachsenden, globalen Team willkommen zu heißen." Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG), ein weltweit tätiges Versicherungsmakler-, Risikomanagement- und Beratungsunternehmen, hat seinen Hauptsitz in Rolling Meadows, Illinois. Gallagher erbringt diese Dienstleistungen in rund 130 Ländern auf der ganzen Welt durch eigene Niederlassungen und ein Netz von Korrespondenzmaklern und Beratern. Investoren: Ray Iardella, VP - Investorenbeziehungen Medien: Paul Day, Senior Manager für Medienarbeit

