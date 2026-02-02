© Foto: Richard Drew - APDie überraschende Fed-Nominierung Donald Trumps verstärkt die Risikoaversion. Einbrechende Edelmetalle, fallende Futures und geopolitische Spannungen setzen Anleger weltweit unter Druck.Die asiatischen Märkte sind am Montag mit deutlichen Verlusten in die Woche gestartet. Besonders stark traf es Südkorea: Der breite Leitindex Kospi fiel um mehr als 5 Prozent, während die Kospi-200-Futures - der von Profis bevorzugte Derivateindex der 200 größten koreanischen Unternehmen - zeitweise über 5 Prozent einbüßten. Der schnelle Einbruch löste einen sogenannten Sidecar aus, eine automatische Handelsbremse, die den Aktienhandel kurzfristig pausiert, um Panikreaktionen zu verhindern. Auch andere …Den vollständigen Artikel lesen
