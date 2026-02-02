Würzburg (ots) -- Die Vorteilskarte von XXXLutz begeistert die treuen Kundinnen und Kunden bereits seit einem Vierteljahrhundert und ist längst im digitalen Zeitalter angekommen- Restaurant-Gutscheine, Aktionsrabatte, Jahresbonus, Gratis-Wochenendtransporter und exklusive Gewinnspiele machen die Karte zur Erfolgsgeschichte- Im Jubiläumsjahr bietet XXXLutz seinen Stammkunden mit der Karte noch mehr Vorteile, Nachlässe und einzigartige GewinnspieleSeit zweieinhalb Jahrzehnten ist sie der treue Begleiter hunderttausender Stammkunden der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl, jetzt feiert die XXXL Freundschaftskarte mit einer Vielzahl an Überraschungen und noch mehr Vorteilen ihren 25. Geburtstag."Dass wir in den 2000er Jahren unsere erste Freundschaftskarte ausgegeben haben, war mit dem heutigen Blick zurück ein absoluter Meilenstein. Wir waren der Zeit damals weit voraus und haben uns zudem weiterentwickelt. Mit der außergewöhnlichen Vorteils-Vielfalt sind wir weiter am Puls der Zeit und treffen die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden, von denen über ein Drittel seit mehr als zehn Jahren im Besitz der Freundschaftskarte ist", sagt Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland: "Unsere Stammkunden lieben die Karte, die längst digital verfügbar und auch in unserem großen Online-Shop nutzbar ist. Zu ihrem runden Jubiläum wird sie ab sofort noch mehr zu bieten haben und damit dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte weitere Kapitel hinzufügen. Wir feiern unsere XXXL Freundschaftskarte ein ganzes Jahr lang mit einer Vielzahl an Überraschungen, Geschenken, Gewinnspielen und exklusiven Aktionen."Über 3000 Gratis-Transporter-Mieten im Jahr, über vier Millionen Restaurant-AngeboteIm Oktober 2001 haben die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl die Freundschaftskarte aus der Taufe gehoben; zunächst mit Restaurant-Angeboten und Jahresboni auf die Einkäufe, sukzessive kamen weitere Vorteile sowie Services und jährlich im Schnitt rund zehn Prozent an neuen Inhaberinnen und Inhabern hinzu. Die XXXLutz Familie ist weitergewachsen und die Stammkunden haben in dem Vierteljahrhundert weit mehr als vier Millionen Gastronomie-Angebote mit der Karte genutzt. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht das berühmte XXXLutz Schnitzel, gefolgt vom Bauernfrühstück und Penne. Die Inhaberinnen und Inhaber schätzen aber auch die Gratis-Vorteile: Allein weit über 3.000 Wochenend-Transporter werden pro Jahr mit der Karte gebucht - und das natürlich kostenfrei! "Das sind allesamt imposante Zahlen, die zeigen, wie beliebt unsere Freundschaftskarte ist. Darauf sind wir richtig stolz", sagt Konrad Nill.Längst ist die XXXL Freundschaftskarte im digitalen Zeitalter angelangt: Auch das dazugehörige Journal, das alle Möglichkeiten aufzeigt, wird digital abgebildet, so sind sämtliche Aktionen und Vorteile immer in der Hand- oder Hosentasche mit dabei. Darüber hinaus treibt XXXLutz die Digitalisierung seines Kundenangebots konsequent weiter voran. Ziel ist es, Vorteile und Services künftig noch stärker digital bereitzustellen.XXXL-Aktionsfeuerwerk zum 25. Geburtstag: Gold Card zu gewinnenStammkunden profitieren mit der XXXL Freundschaftskarte von attraktiven Aktionen beim Einkauf, können sich in der Erlebnisgastronomie zu besonderen Konditionen verwöhnen lassen - und im Jahr des 25. Geburtstag noch mehr Vorteile genießen, es gibt Einkaufsgutscheine und exklusive Preise zu gewinnen. "In ihrem Jubiläumsjahr ist die XXXL Freundschaftskarte für viele neue Überraschungen gut", so Konrad Nill: "Wir sagen unseren Stammkunden auf unsere Art Danke für diese enorme Treue!" Beim großen Jubiläumsgewinnspiel zum 25. Bestehen der XXXL Freundschaftskarte wartet auf 25 glückliche Gewinner die Gold Card. Die Gewinner können täglich für ein Jahr lang nach Belieben in den teilnehmenden deutschen XXXL Restaurants schlemmen - und das alles, ohne zu bezahlen. Noch ein Grund mehr, sich die XXXL Freundschaftskarte zu holen.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. 