Hamburg (ots) -- EDEKA-Verbund versorgt Team Deutschland und Fans vor Ort kulinarisch mit beliebten Eigenmarken-Produkten- Vielfältige Aktivierungen über Social Media und ein nationales Gewinnspiel sorgen für zusätzliche AufmerksamkeitWenn am 6. Februar die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo starten, sind EDEKA und Netto Marken-Discount als Premium Partner von Team Deutschland erneut ganz nah dran. Vor Ort sorgt EDEKA für das leibliche Wohl von Athletinnen, Athleten und Fans - und bringt dabei seine Kompetenz für ausgewogene Ernährung ins Spiel.Genussvielfalt für HöchstleistungenSeit zehn Jahren begleitet EDEKA Team D auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und das ist auch in diesem Jahr inMailand-Cortina nicht anders: In den Olympischen Dörfern stellt EDEKA ausgewogene Eigenmarken bereit, die den Athletinnen und Athleten Energie für ihre Wettkämpfe liefern. Im Deutschen Haus, dem Treffpunkt für Sport, Politik und Medien, unterstützt EDEKA das Catering mit Eigenmarken-Produkten, Candy-Bars, einer Lonsac Champagner-Bar sowie italienischen Gerichten aus dem EDEKA Social-Media-Format "Team Deutschland Erfolgszutat". Und auch in der Fan Zone direkt neben dem Deutschen Haus zeigt EDEKA Präsenz: Food-Stationen und beliebte Eigenmarken versorgen die Gäste während der Wettkämpfe.Aktivierung über alle Kanäle mit aufmerksamkeitsstarken Maßnahmen:- POS-Werbemittel in den EDEKA-Märkten (Handzettel, Plakate, Instore-TV)- Nationales Gewinnspiel mit 10 Gewinnpaketen inklusive Team D Kleidung von adidas, digital verlängert auf edeka.de/winterspiele, in der App und im Newsletter- Exklusive Einblicke auf Social Media von Athletinnen und Athleten sowie Creator Andy Zingler- Olympia-Ausgaben der Kundenmagazine "Mit Liebe" und "YUMMI"Gemeinsam für eine ausgewogene ErnährungEDEKA kommuniziert die Partnerschaft ganzjährig mit Fokus auf die Athletinnen und Athleten und ihre Geschichten. So kochte EDEKA auf der roadtomilanocortina gemeinsam mit ihnen italienische Klassiker und sprach dabei über ihre sportlichen Erfolgszutaten. Mit dabei waren u. a. Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Snowboard Ramona Hofmeister, Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Rodeln Anna Berreiter sowie Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer. Darüber hinaus fördern viele der 3.200 selbstständigen EDEKA-Kaufleute seit Jahren Sportvereine, Sport-Events sowie lokale Team D Athletinnen und Athleten in ihren Regionen. So ist etwa EDEKA Harhoff aus Unna bereits seit 2022 an der Seite von Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte. "Ausgewogene Ernährung ist für mich eine Erfolgszutat. Ich freue mich, mit EDEKA einen Ernährungspartner an meiner Seite zu haben, der mich begleitet und unterstützt", sagt Laura Nolte. EDEKA nutzt diese Erfahrungen aus der Partnerschaft mit dem Spitzensport, um alltagstaugliche Inspirationen für Kunden, Hobbysportler und alle Olympia-Fans zu bieten.Weitere Informationen zur Partnerschaft mit Team Deutschland unter: https://www.edeka.de/nachhaltigkeit/wir-stellen-uns-vor/partnerschaft/olympiamannschaft.jspEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, budni oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.859 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: EDEKA-Verbund und Team DeutschlandDer EDEKA-Verbund ist Premium Partner von Team Deutschland. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Athlet:innen Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man auf den Social-Media-Kanälen und auf edeka.de/teamdeutschland die leckeren Team D Rezepte der Athlet:innen, die EDEKA für sie kreiert hat und die von Sportler:innen nachgekocht wurden. Darüber hinaus tragen zahlreiche Eigenmarkenprodukte von EDEKA und Netto Marken-Discount das Partner-Logo. Mit dem offiziellen Team D Kochbuch "Koch dich fit" und den beiden offiziellen Team Deutschland Snack Balls, sind bereits drei Eigenmarkenprodukte bei EDEKA erhältlich, die ganz im Zeichen der Partnerschaft stehen. 2025 sind - rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina - zwei weitere Team D Produkte an den Start gegangen: die offiziellen Team D Brote.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. 