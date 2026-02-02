Hannover (www.anleihencheck.de) - Die ohnehin schon erfreulichen Zahlen zur US-BIP-Entwicklung im 3. Quartal sind jüngst sogar noch ganz leicht nach oben revidiert worden, so Tobias Basse und Constantin Lüer von der NORD/LB in der aktuellen Ausgabe von "Economic Adviser".Damit werde nun eine annualisierte Veränderungsrate von mehr als beachtlichen 4,4% ausgewiesen. Diese Zahlen seien zweifellos eine erfreuliche Überraschung. Das weithin beachtete GDPNow der Atlanta Fed zeige für das 4. Quartal zudem ein Wachstum oberhalb der fast schon magischen Marke von annualisiert 5,0% an. Die Analysten der NORD/LB würden an dieser Stelle vorsichtig bleiben und weiterhin gewisse belastende Effekte durch den Shutdown erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de