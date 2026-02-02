Wien (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der trumpschen Einflussnahme wurde die Sitzung der Federal Reserve zum logischen Fixpunkt der Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Leitzins sei nach drei Senkungen zuletzt wie erwartet unverändert in der Spanne von 3,5% bis 3,75% geblieben. Spannender als die Entscheidung selbst sei aber die Frage gewesen, wer Jerome Powell ab Mai als Fed-Chef folge. Mittlerweile habe US-Präsident Trump bekannt gegeben, dass er sich für den früheren Fed-Governor Kevin Warsh entschieden habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
