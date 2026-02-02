Der chinesische Autobauer Xpeng hat mit den Auslieferungen des neuen P7+ in einigen Überseemärkten begonnen. In Deutschland ist die Elektro-Limousine ab 46.600 Euro erhältlich. Wie Xpeng in China über seinen Weibo-Account angekündigt hat, hat das Unternehmen "mit den groß angelegten Überseelieferungen des Xpeng P7+ Modelljahr 2026 begonnen". Xpeng will das Fahrzeug in 36 Ländern und Regionen anbieten, darunter Europa - dazu gleich mehr. In China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net