Potsdam (ots) -Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) stärkt seine internationale Expertise in der Informatik. Prof. Dr. Walid Maalej nimmt seine Tätigkeit als W3 Professor und Fachgebietsleiter für Software Engineering and Artificial Intelligence an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät des HPI und der Uni Potsdam auf.Mit Prof. Dr. Maalej gewinnt das Institut einen weltweit renommierten Wissenschaftler. Prof. Dr. Maalej war zuletzt Professor an der Universität Hamburg, wo er das Fachgebiet Software Engineering prägte und den gesamten Fachbereich Informatik leitete. Zuvor forschte und lehrte er an der Technischen Universität München, der Singapore Management University und der Universität Bari. Die Arbeiten von Prof. Dr. Walid Maalej wurden mit vier Most Influential Paper Awards, mehreren Best-Paper-Auszeichnungen sowie der Ernennung zum ACM (Association for Computing Machinery) Distinguished Speaker gewürdigt - eine Auszeichnung, die an international anerkannte Spitzenforscher:innen vergeben wird, deren Arbeit weltweit Einfluss hat. Sein fachlicher Schwerpunkt am HPI liegt auf menschenzentrierter Softwareentwicklung mit und für KI.Prof. Dr. Walid Maalej: "Mit meiner Arbeit am HPI möchte ich die Entwicklung vertrauenswürdiger, menschenzentrierter Software mit KI vorantreiben und dabei Forschung, Lehre und Technologietransfer verbinden. Ziel ist es, Technologien zu entwickeln, die Menschen unterstützen, kritisches Denken fördern und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Gleichzeitig möchte ich die Qualifizierung der kommenden Generationen von Informatikerinnen und Informatikern fördern und so die digitale Souveränität Europas stärken."Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit bringt Prof. Dr. Maalej umfangreiche Erfahrung im Technologietransfer mit. Er leitete mehr als 100 Kooperationsprojekte mit der Industrie, engagiert sich an der Start-up-Förderung und ist Vorstandsvorsitzender des Hamburger Tech-Transfer-Instituts HITeC. Diese Perspektive wird er auch am HPI einbringen - mit dem Anspruch, Forschungsergebnisse schneller und wirksamer in Wirtschaft und Gesellschaft zu überführen.Mit der Berufung von Prof. Dr. Walid Maalej setzt das Hasso-Plattner-Institut ein klares Zeichen für exzellente, verantwortungsbewusste KI-Forschung und für eine Informatik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.Falls Sie künftig keine Pressemitteilungen mehr von uns erhalten möchten, schicken Sie bitte einfach eine E-Mail an: unsubscribe-presse@hpi.deUnsere aktualisierten Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: https://hpi.de/datenschutz.html.Pressekontakt:presse@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.deKevin Siedler, Tel. 0331 5509-505, kevin.siedler@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/6208397