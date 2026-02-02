

Hamburg, 2. Februar 2026 - Baufi24, einer der führenden Baufinanzierungsvermittler in Deutschland und Teil der Bilthouse-Gruppe, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rekordwachstum abgeschlossen. Mit einem Plus von 39,1 Prozent auf ein Volumen von 2,63 Mrd. EUR beim vermittelten Baufinanzierungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr festigt das Unternehmen seine Position als der am schnellsten wachsende Baufinanzierungsvermittler am deutschen Markt. Von 2023 bis 2025 konnte das vermittelte Baufinanzierungsvolumen von 1,16 Mrd. EUR auf 2,63 Mrd. EUR damit mehr als verdoppelt werden. Während sich der Gesamtmarkt für Immobilienfinanzierungen in einem Erholungsprozess befindet, hat Baufi24 im abgelaufenen Jahr ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Oliver Kohnen, Geschäftsführer bei Baufi24, ordnet den Erfolg ein: "Diese Entwicklung unterstreicht die Wirksamkeit der Unternehmensstrategie, die konsequent auf eine persönliche, digital gestützte und transparente Beratung setzt. Baufi24 hat 2025 eindrucksvoll bewiesen, dass unsere Innovationskraft, eine starke Marke und Kundennähe die entscheidenden Differenzierungsfaktoren im Markt sind. Dafür stehen unsere mittlerweile 200 Mitarbeitenden an unseren rund 70 Standorten täglich ein. Ein Wachstum von fast 40 Prozent ist in diesem Umfeld ein klares Zeichen unserer Stärke. Wir haben unseren Marktanteil signifikant ausgebaut und gezeigt, dass wir deutlich agiler und dynamischer agieren als der Wettbewerb." Nachdem Baufi24 bereits im Geschäftsjahr 2024 mit einem Plus von 63 Prozent das stärkste Wachstum innerhalb der Bilthouse-Gruppe verzeichnete, konnte dieser Trend im Jahr 2025 trotz weiterhin komplexer Rahmenbedingungen fortgesetzt werden. Auch die Bilthouse-Gruppe wuchs mit 20,2% auf 5,2 Milliarden Euro schneller als der Markt und konnte dadurch ihren Marktanteil steigern. Für das laufende Jahr bewertet Baufi24 das Umfeld für den deutschen Baufinanzierungsmarkt weiterhin positiv und plant mit einem Wachstum deutlich über dem Marktniveau. Weitere Standorte sollen erschlossen und neue Beratende gewonnen werden. Dringenden Handlungsbedarf sieht das Unternehmen weiterhin bei den regulatorischen Rahmenbedingungen und der fragmentierten Förderlandschaft.

Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist mit 200 Mitarbeitenden an über 70 Standorten deutschlandweit einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 500 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb. Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Baufi24 wurde im Jahr 2025 als zweitbester Baufinanzierungsvermittler vom Wirtschaftsmagazin €uro ausgezeichnet. Pressekontakt

