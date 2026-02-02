Münster (ots) -Der erste Monat des Jahres endet mit einem echten Knall: Ein Finne gewinnt bei Eurojackpot am Freitag (30. Januar) rund 17,6 Millionen Euro. Damit wurde die Gewinnklasse 1 von Eurojackpot im Januar dreimal getroffen.Mit den Gewinnzahlen 8, 13, 15, 17, 37 sowie den Eurozahlen 3 und 7 knackte ein Spielteilnehmer aus Finnland in der jüngsten Eurojackpotziehung am vergangenen Freitag (30. Januar) den Jackpot und erhält dafür 17.638.609,90 Euro. Der Glückspilz hatte seinen Tipp online abgegeben und lebt in Lappeenranta im Süden des Landes, teilte die finnische Lotteriegesellschaft Veikkaus mit.Weiterer MillionärIn der gleichen Ziehung gab es einen weiteren Millionär: 1.824.779 Euro werden einem Spielteilnehmer aus Berlin überwiesen. Zudem freuen sich sieben Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Finnland, Kroatien und Norwegen über je 147.012,90 Euro.Dritter VolltrefferBereits in der ersten Ziehung des Jahres hatte ein Finne am 2. Januar (Freitag) rund 74 Millionen Euro abgeräumt. Danach jubelte am 23. Januar (Freitag) ein Tipper aus dem Saarland über rund 54 Millionen Euro. Und jetzt war erneut ein Finne mit dem dritten Volltreffer des Monats erfolgreich.Nächste Ziehung am DienstagAm kommenden Dienstag (3. Februar), startet der Eurojackpot erneut mit zehn Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder online unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6208450