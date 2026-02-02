Die Talfahrt der Coinbase-Aktie geht in die nächste Runde. Nachdem der Kurs der Kryptobörse Ende letzter Woche unter die Marke von 200 US$ rutschte, geht es auch zum Wochenauftakt in Europa um weitere -5% bergab. Könnte der heutige Tag eine Trendwende bringen und wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Gipfeltreffen im Weißen Haus Es könnte ein entscheidender Tag für die Kryptobranche im Allgemeinen und für Coinbase im Besonderen werden. Am heutigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de