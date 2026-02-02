Der Goldpreis muss immer heftigere Abschläge hinnehmen. Doch ist die aktuelle Schwächephase eine Gelegenheit für Anleger, nachzukaufen? Druck hält an Der Kurs von Gold ist am Montag ein weiteres Mal deutlich eingebrochen und das Edelmetall hat den tiefsten Stand seit Mitte Januar erreicht. Hintergrund sind vor allem deutliche Gewinnmitnahmen und wachsende Unsicherheit hinsichtlich Trumps Nominierung an der Spitze der Fed. Einige Geldhäuser verweisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de