Im Jahr 2025 wandten sich knapp 30.000 Kunden an die Geschäftsstelle des Ombudsmanns und damit deutlich mehr als im Vorjahr. Die Sparten Kfz, Rechtsschutz und Lebensversicherung führen die Liste der Streitfälle an, während Beschwerden gegen Versicherungsvermittler erneut gering blieben. Der Tätigkeitsbericht 2025 des Versicherungsombudsmanns liegt vor und zeigt einen deutlichen Anstieg der Beschwerden. Versicherungsnehmer wandten sich im vergangenen Jahr häufiger an die Schlichtungsstelle der deutschen
