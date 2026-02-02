Tiefgarage, kurz nach dem Notartermin. Hände geschüttelt, Glückwünsche ausgetauscht. Und dann, zwischen geparkten Autos im Halbdunkel, bricht ein gestandener Unternehmer in Tränen aus. Nicht vor Trauer, nicht vor Freude - es bricht aus ihm heraus. Jahre, komprimiert in einen Moment. Was hat sich da aufgestaut? Es beginnt oft lange vor dem ersten Käufergespräch. Am Küchentisch vielleicht, wenn die Tochter sagt: "Papa, ich sehe, was das Geschäft mit dir macht. Das will ich nicht." Respektvoll gemeint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
