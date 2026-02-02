Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 02.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.646 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst etwas nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und sich wieder erholen. Die Entlastungsbewegung führte den Nasdaq am Nachmittag bis in den Bereich der 25.750/820 Punkte. Trotz vielfacher Versuche, über die 25.820 Punkte zu kommen scheiterte der Index. Es ging im weiteren Handelsverlauf am Abend wieder in Richtung Süden. Es gelang dem Index aber einen Wochenschluss über der 25.550 Punkte-Marke zu formatieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Kurzfristig bärisches Momentum: Der Nasdaq notiert unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20 und SMA200). Solange keine Rückeroberung dieser Marken gelingt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

Entscheidungszone um 25.139 Punkte: Die Marke von 25.139 Punkten ist kurzfristig richtungsweisend. Oberhalb sind technische Erholungen möglich, darunter drohen weitere Rücksetzer bis in den Bereich um 24.900 Punkte und tiefer.

Übergeordnet neutral mit erhöhter Volatilität: Im 4h-Chart ist das Bild neutral, allerdings mit klarer Schwächetendenz. Die Tagesrange bleibt breit, was auf anhaltend hohe Volatilität und schnelle Richtungswechsel hindeutet.

Im späten Handel setzte erneut Abgabedruck ein. Positiv zu werten ist, dass der Nasdaq den Wochenschluss oberhalb der Marke von 25.550 Punkten markieren konnte. Im frühen Handel am Folgetag kam es allerdings zu einem deutlichen Rücksetzer.

Marktdaten im Überblick

Kennzahl 30.01. 29.01. Tageshoch 26.836 26.179 Tagestief 25.469 25.435 Tagesschluss 25.571 25.891 Range (Punkte)* 367 744

* Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr Farben zeigen die Veränderung zum Vortag (rot - tiefer, grün - höher)....

