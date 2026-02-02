DAX Prognose für Montag, 02.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.422 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX gab vorbörslich nach, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren und direkt dynamisch aufwärtslaufen. Es ging im Zuge der Bewegung über die 24.500 Punkte, über die sich der Index zunächst nicht festsetzen konnte. Erst nach einem kleinen Rücksetzer am späten Vormittag ging es über diese Marke, über der sich DAX festsetzen konnte. Es ging im weiteren Handelsverlauf am Nachmittag aber nur in einer relativ engen Box seitwärts, was aus dem Stundenschart gut herausgelesen werden kann. Es konnte gestern im Handel ein Xetra Tagesgewinn abgebildet werden. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.498 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

Chartbild kurzfristig klar bärisch Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA200). Solange der Index diese Marken nicht zurückerobert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

24.297 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke Oberhalb dieser Zone sind technische Erholungen möglich, unterhalb davon öffnet sich weiterer Abwärtsraum mit Zielbereichen bis in den Bereich um 24.115 Punkte und tiefer.

Bärisches Szenario überwiegt trotz positiver Anlegerstimmung Trotz eines Fear-and-Greed-Index im Bereich "Greed" (58 Punkte) liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario heute bei 60 - was für einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel spricht.

DAX Aktuell - Rückblick auf den letzten Handelstag

Marktbreite im DAX

Zum Handelsschluss am Freitag (30.01.2026) notierten:

20 Aktien im Plus ,

20 Aktien im Minus.

Top-Gewinner:

Brenntag: +2,19 %

Deutsche Telekom: +2,05 %

Scout24: +1,81 %

Schlusslichter:

Infineon: -2,27 %

Siemens Energy: -1,80 %

Rheinmetall: -1,69 %...

