Berlin (ots) -Technologie-Unternehmen aus den USA überraschen die Welt immer wieder. Noch offen ist, ob sie auch beim Gebrauch von weißen Nikotinbeuteln, sogenannten Pouches, am Arbeitsplatz einen weltweiten Trend setzen: Seit kurzem bieten einige Start-ups ihren Mitarbeitern und Kunden gratis Nikotin Pouches an. Die Vorteile der Pouches: Nikotin erhält die Konzentration über einen langen Arbeitstag aufrecht, Raucherpausen entfallen. Wer fünf Mal am Tag für rund acht Minuten pro Zigarette vor die Bürotür geht, vergeudet 160 Arbeitsstunden pro Jahr. Das sind vier Wochen. Zudem: Pouches belästigen niemanden durch Geruch, sie können dem Konsumenten eine freiere Lunge und ein gutes Gewissen verschaffen. Der Abschied von der Tabakzigarette gelingt.Pouches gratis für Personal und Gäste als "workplace boost"Amerikanische Medien weisen auf den gerade bei StartUps und Tech-Firmen verbreiteten Trend hin, Pouches kostenlos in Automaten anzubieten, wie man sie auch für Getränke, Schokoriegel und Sandwiches kennt. Auch in der amerikanischen Bankenbranche wächst die Nutzung von Pouches. Investoren haben das Potenzial ebenfalls längst erkannt. Der Pouch-Hersteller Sesh beispielsweise erhielt kürzlich 40 Millionen Dollar vom Risikokapital-Fonds 8VC. Auch in Deutschland konsumieren Menschen Pouches am Arbeitsplatz, vor allem beim Steuern von Fahrzeugen wie Bus und Bahn, im Büro und in sicherheitsrelevanten Berufen. Aktuelle Erhebungen gehen von rund 1,5 Millionen Pouches-Nutzern in Deutschland aus.Handel verboten: Deutsche Konsumenten müssen online oder im Ausland kaufenDer Verkauf von Pouches ist hierzulande jedoch verboten, weil sie als Lebensmittel gelten. Der Besitz und Gebrauch von Pouches sind aber erlaubt. Das bedeutet in der Praxis: Konsumenten kaufen online oder führen die Waren aus dem Ausland ein. Dabei laufen sie Gefahr, unkontrollierte oder verunreinigte Ware zu erwerben. Zudem kann der Jugendschutz nicht eingehalten werden. Die Konsumenten-Initiative Considerate Pouchers setzt sich deshalb für eine Freigabe von Pouches sowie den regulierten und kontrollierten Handel ein. Die Forderungen sind eindeutig: Der Verkauf an Erwachsene in Deutschland soll legalisiert werden. Verbindliche Höchstgrenzen und Kennzeichnungspflichten sollen helfen, Qualitätsstandards einzuhalten.Erwachsene sollten auch in Deutschland die Chance haben, auf eine weniger schädliche Alternative zum Rauchen umsteigen zu können.Über Considerate Pouchers DeutschlandConsiderate Pouchers Deutschland ist eine unabhängige Verbraucherinitiative, die sich für eine verantwortungsvolle Regulierung rauchfreier Alternativen, wirksamen Jugendschutz und transparente Qualitätsstandards einsetzt. Ziel ist es, Schadensminderung als festen Bestandteil moderner Gesundheitspolitik zu verankern.Pressekontakt:Marc SchemmelE-Mail: marc.schemmel@per-agency.comTelefon: +49 40 253185-115Original-Content von: Considerate Pouchers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180941/6208482