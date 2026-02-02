Bonn (ots) -Dr. Philipp Stein hat zum 02. Februar 2026 den Vorstandsvorsitz des Verbands der PSD Banken e.V. übernommen. Der promovierte Jurist und erfahrene Manager wird den Verband als CEO künftig gemeinsam mit David Peters führen, der als Vorstandsmitglied das Prüfungsressort verantwortet. Zu seinem Auftakt betonte der neue Vorstandsvorsitzende die starke, zukunftsfähige Ausrichtung des Verbands in seiner neuen Aufstellung: "Wir bilden, angefangen im Vorstand, ein junges, hochmotiviertes und zugleich erfahrenes Team mit einem starken Gestaltungsanspruch. Auf unserem Weg, die bereits vorliegende Strategie umzusetzen und weiterzuentwickeln, wollen wir alle Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und natürlich für unsere Mitgliedsbanken ein starker Partner sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und diese neue Herausforderung.""Dr. Philipp Stein bringt Führungserfahrung, strategische Weitsicht und einen klaren Fokus auf Innovation mit. Mit ihm an der Spitze des Vorstandsteams sehen wir unseren Verband nicht nur fachlich bestens aufgestellt, sondern wollen zugleich ein klares Zeichen für die Zukunft setzen: Wir haben eine langfristige Entscheidung getroffen, mit der wir den Verband für die kommenden Aufgaben gut gerüstet sehen", sagt René Königshausen, Vorsitzender des Verbandsrats.David Peters, Vorstand des Prüfungsbereichs des Verbandes, ergänzt: "Die zügige Nachbesetzung des Vorstandsvorsitzes verschafft uns alle Möglichkeiten, unsere Zukunft in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten. Vor uns liegt eine Zeit mit Herausforderungen und Chancen gleichermaßen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit."Dr. Philipp Stein war zuletzt im Genoverband e.V. als Gesamtverantwortlicher für den Geschäftsbereich Consulting Financial Services tätig und zugleich Geschäftsführer der AWADO-Gruppe, einem Teil der Verbandsfamilie. Zuvor war der 47-Jährige insgesamt acht Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Volksbank Mittelhessen tätig, zuletzt als Chief Operating Officer (COO) und Teil des Vorstandsteams. Seine Karriere begann der Jurist als Rechtsanwalt in einer Großkanzlei sowie als Richter und Staatanwalt am Amtsgericht Gießen.Über den Verband der PSD Banken e.V.:Der Verband der PSD Banken e.V. ist ein bundesweit tätiger Genossenschaftsverband. Dem Verband gehören die 11 rechtlich selbstständigen PSD Banken an, die gemeinsam die älteste Direktbankengruppe Deutschlands bilden. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD Banken rund 1 Million Kundinnen und Kunden eine einzigartige Kombination aus Direkt- und Filialbankservice.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: presse@vpsd.deWeitere Informationen unter: www.psd-bank.deEngel & Zimmermann GmbHUnternehmensberatung für KommunikationE-Mail: vpsd@engel-zimmermann.deOriginal-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55115/6208477