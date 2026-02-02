Bei Edel- und Industriemetallen ziehen die Notierungen kräftig an. Mit Indexzertifikaten und ETCs auf die Metalle können Anleger direkt an der Kursrally partizipieren. Die Rohstoffrally ist in vollem Gang und hat längst weite Teile der in der Industrie genutzten Edel- und Industriemetalle erfasst. Silber und Kupfer feierten zuletzt neue Rekorde. Im Frühsommer vergangenen Jahres setzte auch bei Platin die Rally ein und Ende Dezember erfolgte bei Nickel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE